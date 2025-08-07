µÁ¼Â²È¡ÖÍè·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤¬¤Ê¤¤¡×¡£É×·ÐÍ³¤ÎSOS¤Ë¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ¤É¤¦±þ¤¨¤ë¤Ù¤¡©¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾õ¶·¡Ä¤½¤ì¤Ç¤âµÁ¼Â²È¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ù¤¡©
µÁ¼Â²È(¼«±Ä¶È)¤«¤é
Íè·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤¬Ìµ¤¤¤ÈÃ¶Æá¤ËÏ¢Íí¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¶ÆáÌ¾µÁ¤Ç¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë(µÁ¼Â²È¤ÇÊÖºÑ)¤«¡¢
Âß¤·¤Æ¤ë¤ª¶â¤òÁ´ÉôÊÖ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¡£
¼Ú¤ê¤Æ¤ë¤ª¶â¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢
Ã¶Æá¤¬·ëº§Á°¤Ë¼Ö¸¡Âå¤È¤·¤Æ¼Ú¤ê¤¿Ê¬¤ÈŽ¤
»ä¤Î½Ð»º»þ¤Ë¡¢µÁÊì¤¬
¡Ö¤ª¶â½Ð¤¹¤«¤é¸Ä¼¼¤Ë¤·¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç
´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¸Ä¼¼¤·¤¿ºÝ¤Î¸Ä¼¼Âå¤Ç
¹ç·×£²£°Ëü¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã¶Æá¤Ï¤ªµëÎÁ¤ò¼«±Ä¶È¤ÎµÁÉã¤«¤é¤â¤é¤¦¤Î¤Ç
·ëº§¤·¤Æ¿ô¥ö·î¤Ç£±£°Ëü¶á¤¯¸º¤é¤µ¤ì
»ä¤ÏÆ¯¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¯·ë¹½¤®¤ê¤®¤ê¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ç¤¹¡£
»äÃ£¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²È¤ò·ú¤Æ¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¥«ー¥É¥íー¥ó¤ÏÁÈ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·
Ãù¶â¤âÂ©»Ò¤Î»ùÆ¸¼êÅö¤È¤«¤Ê¤Î¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ÊÝ°é±à¤ËÆþ¤ì¤¿»þ¤Î»ÙÅÙ¤È¤«¤Ç»È¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âµÁ¼Â²È¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤«¡©
½ÐÅµ¡§
ÄÉµ
¼Ú¤ê¤Æ¤ë¤ª¶â¤Ç¤¹¤¬¡¢
Â©»Ò¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤éÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤«¡¢
µÁÉã¤¬¼Ö¤òÇã¤¦»þ¤Ë¡¢¥Û¥¤ー¥ë¹¥¤¤Ê¤ÎÍú¤«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦
µÁÉã¤Î¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤ÇŽ¤Ã¶Æá¤¬Ãù¤á¤Æ¤¤¤¿¤ª¶â(£³£°Ëü)¤ò
Âß¤·¤¿¤¬Ì¤¤À¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç
¤½¤ì¤Ç¥Á¥ã¥é¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤éÍè·î¤¤¤¤Ê¤êÊÖ¤»¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â..
¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤ÎËÜ²»¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ¡§
¼«±Ä¶È¤ò±Ä¤àµÁ¼Â²È¤«¤é¡¢É×¤ËÍè·îÊ¬¤ÎÀ¸³èÈñ¤¬¤Ê¤¤¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢É×Ì¾µÁ¤Ç¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤«¡¢Âß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¶â¤òÁ´¤ÆÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£
µÁ¼Â²È¤«¤é¼Ú¤ê¤¿¤ª¶â¤Ï¡¢·ëº§Á°¤ËÉ×¤¬¼Ö¸¡Âå¤È¤·¤Æ¼Ú¤ê¤¿Ê¬¡¢µÁÊì¤«¤é¤ª¶â¤Ï½Ð¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ½Ð»º»þ¤Ë¸Ä¼¼¤Ë¤·¤¿ºÝ¤Ë³Ý¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢¹ç·×¤Ç20Ëü¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤ª¶â¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤µÁÉã¤ËÂß¤·¤¿¥Û¥¤ー¥ëÂå¤Î30Ëü¤È¤ÇÁê»¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Âß¤·¤¿¤ª¶â¤È¼Ú¤ê¤¿¤ª¶â¤Ë10Ëü¤Îº¹³Û¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë20ËüÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¿¤À¤«Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤âÌµÍý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢É×¤ÏµÁ¼Â²È¤Î»ö¶È¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¿ô¤«·î¸å¤Ë¤ÏµëÎÁ¤¬10Ëü¸º¤ê¡¢À¸³è¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²È¤ò·ú¤Æ¤ëÍ½Äê¤â¤¢¤ê¡¢¥íー¥ó¤òÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãù¶â¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Î»ùÆ¸¼êÅö¤Ë¤Ï¼ê¤òÉÕ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
É×¤ÈµÁÉã¤Ë¤Ï·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢Ê£»¨¤Ê´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢É×¤¬µÁÉã¤Ë¶¯¤¯¸À¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÍ»Ò¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ËÜÍè¤Ê¤é10ËüÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤´É×ÉØ¤ÎÊý¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ÇµÁ¼Â²È¤Ë¤ª¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
É×Ì¾µÁ¤Ç¼Ú¶â¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¡ª¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ù¤¡ª¥Þ¥Þ¥ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼
¤³¤Á¤é¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¥ê¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢30Ëü¤òÂß¤·¤¿»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð20Ëü¤òÊÖ¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢É×Ì¾µÁ¤Ç¼Ú¶â¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤ÎÀ¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÉµ¤â¤è¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Âß¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¡¢Âß¤·¤¿¤ª¶â¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¥Á¥ã¥é¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Þ¤À10ËüÂß¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
»ä¤Ê¤é¡¢30Ëü¤òÊÖµÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é20Ëü¤òÊÖºÑ¤È¤·¤Æ¡¢10Ëü¤òÀ¸³èÈñ¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ª¶â¤È¤·¤Æ¤ªÂß¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡¢¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤È¡¢Ã¶Æá¤µ¤óÌ¾µÁ¤Ç¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤â¤·ÊÖºÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤ÆÊÖºÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡ÄÎã¤¨¿ôËü¤È¾¯³Û¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¹Í¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤ª¤½¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬µÁ¼Â²È¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é¡¢°ì»þÅª¤Ë¼Ú¶â¤¹¤ë¤ä¤êÊý¤¸¤ã¤Ê¤¯»ö¶È¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎµëÎÁ¸º¤é¤µ¤ì¤Æ¡¢Âß¤·¤¿¤ª¶â¤âÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼Ú¶âÊÖºÑ¤â¤Ç¤¤ºµÁ¼Â²È¤È¤æ¤º¤ê¤Ï¤µ¤ó°ì²ÈÁ´°÷¶¦ÅÝ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È(;o;)
»ä¤ÎÉã¤â¼«±Ä¶È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¿´ÇÛ¤Ç¤¹💦
½ÐÅµ¡§
¼Ö¸¡Âå¤È30Ëü¤¬Æ±¤¸¤Ê¤éÊÖ¤¹É¬Í×¤ÏÌµ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Âß¤¹Âß¤µ¤Ê¤¤°ÊÁ°¤ËÂ©»ÒÌ¾µÁ¤Ç¼Ú¶â¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¤Í💦
¼«±Ä¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡Ä
¡¦µÁÊì¤¬Æ¯¤¯
¡¦²ñ¼Ò¤ò¾ö¤à
¡¦¤´¼ç¿ÍÅ¾¿¦
¿§¡¹¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹💦
½ÐÅµ¡§
Âß¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¶â¤ÈÂß¤·¤¿¤ª¶â¤Ëº¹¤¬¤¢¤ê¡¢10Ëü¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë20Ëü¤òÊÖ¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£30Ëü¤òÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é20Ëü¤ò¤³¤Á¤éÂ¦¤ÎÊÖºÑ¤È¤·¤Æ¡¢10Ëü¤òÀ¸³èÈñ¤È¤·¤Æ±ç½õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Æ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢É×Ì¾µÁ¤Ç¼Ú¶â¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÌäÂê¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤ÎÀ¼¤âÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«±Ä¶È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ðº£¸å¤âÉ×¤ÎµëÎÁ¤Ï¸º¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢É×¤ÎÅ¾¿¦¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤º¤Ï¤´É×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¼¡¤Ë¡¢µÁÊì¤«¤é¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤¿¸Ä¼¼Âå¤òÊ§¤¦É¬Í×¤ÏÌµ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤ÎÀ¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸Ä¼¼Âå¤ÏÊÖ¤¹É¬Í×¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¤ª¶â¤À¤¹¤«¤é¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤ËÊÖ¤»¤Ï¤ª¤«¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í💦
Ã¶Æá¤µ¤óÌ¾µÁ¤Ç¼Ú¤ê¤¿¾ì¹ç¤âÊÖºÑ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤ÆÌã¤¨¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ç½àÈ÷¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤éÍÑ°Õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£´Ø·¸À¤Ë¤â¤è¤ë¤«¤â¤Ê¤Î¤ÇÃ¶Æá¤µ¤ó¤È¤è¤¯ÏÃ¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è
½ÐÅµ¡§
µÁÊì¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¸Ä¼¼Âå¤ÏÊ§¤¦É¬Í×¤ÏÌµ¤¤¤Î¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤«¤È¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÁÊì¤¬Í§Ã£¤Ë¡Ö¤ª¶â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¸Ä¼¼¤Ë¤·¤Æ¡¢»ä¤¬Î©¤ÆÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¼Ú¤ê¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢É×Ì¾µÁ¤Ç¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤âÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÉ×¤È¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ù¤¤È¤Î¤³¤È¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤À¤±20Ëü¤òÊÖ¤·¡¢º£¸å¤Ï°ìÀÚµÁ¼Â²È¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤ÎÀ¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¤â¼«Ê¬¾¡¼ê¤ÊµÁ¼Â²È¤Ç¤¹¤Í😅
20ËüÊÖ¤»¤Ã¤Æ»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÏµÁ¼Â²È¤Î¼«±Ä¶È¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»ä¤Ê¤éº£²ó1ÅÙ¤À¤±ÊÖ¤·¤Æ¤â¤¦µÁ¼Â²È¤È¤Ï´Ø¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¤½¤·¤ÆÃ¶Æá¤Ï¼«±Ä¶È¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¼¤á¤Æ¤â¤é¤¤°ã¤¦»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Þ¤¹¡ª
½ÐÅµ¡§
µÁ¼Â²È¤Î¿È¾¡¼ê¤µ¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£²ó¤À¤±¤Ï20Ëü±ß¤òÅÏ¤·¡¢º£¸å¤Ï´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤ÎÀ¼¤âÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÁ¼Â²È¤Î»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¤Ï´Ø¤ï¤ê¤òÃÇ¤Ä¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢É×¤Ë¤ÏÊÌ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤Î¤³¤È¡£¼êÀÚ¤ì¶â¤È¸À¤¦·Á¤Ç¤Î20Ëü¤¬ÀË¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¹ÔÆ°¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö
¼Ú¤ê¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë20Ëü¤Ï¡¢Âß¤·¤¿30Ëü¤ÇÌµ¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ÏÊÌ¤È¤µ¤ì¤Æ20Ëü¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¡¢¤Þ¤¿É×Ì¾µÁ¤Ç¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
É×¤¬µÁ¼Â²È¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò»Å»ö¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë´Ø·¸¤òÃÇ¤Ä¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¶¦ÅÝ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ª¶â¤ÎÏÃ¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¤È´Ø·¸¤ÏÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£º£¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤´É×ÉØ¤Ç¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤ì¤«¤é¡¢µÁ¼Â²È¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈò¤±¤Æ¤¤¿Ê¬¡¢É×¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µ»öºîÀ®: kira_z07
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë