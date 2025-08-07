TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥Ù¥È¥Ê¥à¤«¤é³ÐÀÃºÞ¤ª¤è¤½49¥­¥í¤òÌ©Í¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤ËÂÐ¤·¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ÏÌµºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤Î¼«¾Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃËÀ­¡Ê51¡Ë¤ÏµîÇ¯5·î¡¢³ÐÀÃºÞ¤ÎÌ©Í¢ÁÈ¿¥¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¡¢³ÐÀÃºÞ¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½49¥­¥í¤ò¥Ù¥È¥Ê¥à¤«¤é±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÌ©Í¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸¡»¡Â¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢ÃËÀ­¤¬ÃÎ¿Í¤«¤é¥Ù¥È¥Ê¥à¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë²ÙÊª¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î²ÙÊª¤Î¤Ê¤«¤Ë³ÐÀÃºÞ¤¬¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò10Ç¯¤ÈÈ³¶â500Ëü±ß¤òµá·º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¤­¤ç¤¦¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢ÃËÀ­¤¬ÃÎ¿Í¤«¤é²ÙÊª¤ÎÃæ¿È¤ò¡Ö¥Á¥§¥¹È×¡×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¡ÖÃËÀ­¤¬²ÙÊª¤ÎÃæ¤Ë°ãË¡ÌôÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é°ÍÍê¤ò°ú¤­¼õ¤±¤¿²ÄÇ½À­¤¬ÈÝÄê¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÃËÀ­¤ËÌµºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÌµºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Î»ÔÀî¹¨¼¡ÀÊ¸¡»ö¤Ï¡ÖÈ½·èÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£