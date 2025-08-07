¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¡È·ø¼é¡É¸÷¤ëÄÅÅÄ³Ø±à¤¬½éÀïÆÍÇË¡¡·¬»³ÚèÂÀÏ¯¤¬12²ó138µå¤ÎÎÏÅê¡¡½é½Ð¾ì¤Î±ÃÌÀ¤Ï¹Ã»Ò±à½é¾¡Íø¤Ê¤é¤º¤âÂç´¿À¼
¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡1²óÀï¡¡ÄÅÅÄ³Ø±à(»°½Å)5¡ß-4±ÃÌÀ(ºë¶Ì)¡Ò7Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ó
ÄÅÅÄ³Ø±à(»°½Å)¤¬±äÄ¹12²ó¤ÎÀï¤¤¤ÎËö¡¢±ÃÌÀ(ºë¶Ì)¤ò²¼¤·¡¢½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3-3¤Ç9²ó¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ë±äÄ¹Àï¤Ø¡£±äÄ¹10²ó¤Ï¸ß¤¤¤Ë·ø¤¤¼é¤ê¤Ç¡¢ÌµÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±äÄ¹11²ó¡¢Àè¹¶¤Î±ÃÌÀ¤Ï¡¢3²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÄ¸ýÎËÊ¿Åê¼ê(3Ç¯)¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄÅÅÄ³Ø±à¤âÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢Àï¤¤¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
±äÄ¹12²ó¡¢ÄÅÅÄ³Ø±à¤Ï±äÄ¹¤Ç2¤Ä¤á¤ÎÊ»»¦¤ÇÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡£Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅÅÄ³Ø±à¤Î·¬»³ÚèÂÀÏ¯Åê¼ê(3Ç¯)¤Ï¡¢12²ó¤ò138µå¡¢°ì¿Í¤ÇÅê¤²¤ëÎÏÅê¡£¥Î¡¼¥¨¥é¡¼¤È·ø¤¤¼éÈ÷¤¬¸÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤Î±ÃÌÀ¤Ï¡¢±äÄ¹Àï¤ÎÀï¤¤¤ÎËö¤Ë¹Ã»Ò±à½é¾¡Íø¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇ®Àï¤Ëµå¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄÅÅÄ³Ø±à¤Ï2²óÀï¤Ç¡¢¹ÎÍ(¹Åç)¤«°°Àî»ÖÊ÷(ËÌËÌ³¤Æ»)¤Î¾¡¼Ô¤È·ãÆÍ¤·¤Þ¤¹¡£