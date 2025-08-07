¥»¥Ö¥ÁHOSHI¡ßWOOZI¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖHxW¡×2Æü´Ö¤Ç4Ëü¿ÍÌ¥Î»¡ÖºÇ¹â¤ÇºÇ¸å¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ13¿ÍÁÈ¡ÖSEVENTEEN¡×¤ÎHOSHI¡Ê29¡Ë¤ÈWOOZI¡Ê28¡Ë¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖHxW¡×¤¬6¡¢7Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤ÇÆüËÜ½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ìÍè·îÃæ½Ü¤ËÊ¼ÌòÍú¹Ô¤Ë¤è¤ëÆþÂâ¤ò¹µ¤¨¤ë¡£2Æü´Ö¤Ç·×Ìó4Ëü¿Í¤ÎCARAT¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤È¤«¤±¤¬¤±¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤«¤é¹õ¤Î¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀð·Á¤Ë°Ï¤¦µÒÀÊ¤ÇÀÖ¤¤¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬ÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é½Ð·Þ¤¨¤¿¡£HOSHI¤Ï¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤´µ¡·ù¤Ê¾Ð´é¤ò¤¦¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡WOOZI¤¬Íè·î15Æü¡¢HOSHI¤¬Æ±16Æü¤ËÎ¦·³¤ËÆþÂâ¤¹¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï´û¤ËJEONGHAN¡Ê29¡Ë¤ÈWONWOO¡Ê29¡Ë¤¬ÆþÂâ¡£º£²ó¤¬2¿Í¤ÎÊ¼ÌòÁ°ºÇ¸å¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤È¤â¤Ë1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÍ§¿ÍÆ±»Î¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTEEN¡¤¡¡AGE¡×¡Ê17Ç¯È¯Çä¡Ë¤Ç½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢º£Ç¯3·î¤ËÀµ¼°¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¡£Æ±·î¤Ë¡ÖBEAM¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢7·î¤«¤é3¥«¹ñ¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡£
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼WOOZI¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤ÎHOSHI¤¬»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òÁ´¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Î¶Ê¡Ö96ers¡×¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¯¤Ç¤ÏHOSHI¤¬¤Û¤Õ¤¯Á°¿Ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¾¯¤·³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤â¡¢WOOZI¤¬¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËHOSHI¤Ï¡Ö10Ç¯´Ö¡¢³§¤µ¤ó¤Î°¦¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÇºÇ¸å¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£WOOZI¤Ï¡Ö¤´¿´ÇÛ¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¡Ä¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£