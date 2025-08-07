GENKING.¡Ö¤³¤ó¤Ê¿åÃå¤¬»÷¹ç¤¦40ºÐ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆüËÜ¤Ç»ä¤À¤±¡×ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Á¤ã¤ó¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎGENKING.¡Ê40¡Ë¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛGENKING.¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¿åÃå»Ñ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2017Ç¯5·î¤ËÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¸ÍÀÒ¤ÎÀÊÌ¤¬½÷À¤È¤Ê¤Ã¤¿GENKING.¡£ËÜÌ¾¤ò¸µµ±¤«¤éº»Æà¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Instagram¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¿ô¡¹¤Î¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤Î²Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êVEGAS¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿åÃå¤Ï¥ÉÇÉ¼ê¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ë¹ø³Ý¤±¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£5Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¿åÃå¤¬»÷¹ç¤¦40ºÐ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆüËÜ¤Ç»ä¤À¤±¡£10Âå¤«¤éÇú¥¤¥±¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢40ºÐ¤âÇú¥¤¥±¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿åÃå»Ñ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Á¤ã¤ó¡ª¡×
¡¡6Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¥¥é¥¥é¤Ê³¹¡£¤¤ã¤ï¤¤¤¯¥Ï¥¸¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ï¤¸¤±¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¡£Bling Bling¤ÊÀ¤³¦¤Ç¡¢»ä¤¬³Ú¤·¤à¤Î¤¬¥ë¡¼¥ë¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö°ú¤¯¤°¤é¤¤¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¤Æ¡ªÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡Á¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë