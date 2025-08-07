26ºÐº¹º§¤Ç4»ù¤ÎÊì¡¦µÆÃÓÎÜ¡¹¡Ê30¡Ë¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
¡¡26ºÐ¤Î¡ÈÇ¯¤Îº¹º§¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÎµÆÃÓÎÜ¡¹¤¬¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛµÆÃÓÎÜ¡¹¤Î¿åÃå»Ñ¤ä26ºÐÇ¯¾åÉ×¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2015Ç¯¡¢20ºÐ¤Î»þ¤Ë46ºÐ¤ÎIT´ë¶È¼ÒÄ¹¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿µÆÃÓ¡£9ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¢6ºÐ¤Î¼¡½÷¡¢5ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢¤½¤·¤Æ2ºÐ¤Î¼¡ÃË¤È¡¢4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿µÜ¸ÅÅç¤ÇÉ×¤¬»£±Æ¤·¤¿¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥é¥ó¥Á¥Ç¡¼¥È¤Ç¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡8·î6Æü¤Ë¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢²ÈÂ²6¿Í¤Ç»³Íü¸©¡¦²Ï¸ý¸Ð¤ËÎ¹¹Ô¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£½ÉÇñ»ÜÀß¤ËÅþÃå¤·¤¿µÆÃÓ¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¤¤¤ä¤ó¡ª¤¹¤´¡¼¡ª¡×¤ÈÉô²°¤Î¹¤µ¤Ë¶Ã¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ä¥µ¥¦¥Ê¤¬¤Ä¤¤¤¿½É¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î¸å¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë