²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¡ÄÅÅÄ³Ø±à¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î½éÀïÆÍÇË¡ª±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç½é½Ð¾ì¤Î±ÃÌÀ¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡¡¥×¥íÃíÌÜ¥¨¡¼¥¹¡¦·¬»³¤¬Ç®Åê
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£±²óÀï¡¢ÄÅÅÄ³Ø±à£µ¡Ý£´±ÃÌÀ¡×¡Ê£·Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ÄÅÅÄ³Ø±à¤¬±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç£²£°£±£¹Ç¯°ÊÍè¤ÎÇòÀ±¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥àÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï·èÄêÂÇ¤ò·ç¤¡¢º£Âç²ñ£²»î¹çÌÜ¤Î±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ËÆÍÆþ¡£½½°ì²óÉ½¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ª¤â£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç°ËÆ£¤Î¹¥¼é¤â¤¢¤ê¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ¢¡¢£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¹¥µ¡¤ò¹¤²¡¢Í·¥´¥íÊ»»¦Êø¤ì´Ö¤Ë»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿ÄÅÅÄ³Ø±à¡£½½Æó²óÉ½¤Ë·¬»³¤¬¼£ÎÅ¤·¤¿¾å¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Èµå¾ì¤Ï·¬»³¥³¡¼¥ë¡£±¦Â¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë»ÅÁð¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤°¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¡¢»°ÎÝÀþ¤Ø¤Î¥Ð¥ó¥È¤¬Áê¼ê¤Î°Á÷µå¤ò¸Æ¤Ó¡¢Ç®Àï¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆâÌî¼ê¤¬¤è¤¯¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Àï¤¤¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÇ´¤Ã¤Æ¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥×¥íÃíÌÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦·¬»³¤¬ÀèÈ¯¡££±£´£°¥¥íÂæ¤ÎÄ¾µå¤ò¼´¤ËÃúÇ«¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¸Þ²ó¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¹ÂÇ¤Èµ¾Èô¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿º¸ÏÓ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¾Ð´é¤òÊø¤µ¤º¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿Å¸³«¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¤¬·üÌ¿¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¤â¹¥¼é¤Ç¤â¤êÎ©¤Æ¤¿¡£È¬²ó£²»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï»°ÎÝ¼ç¤Î°æ¾å¤¬»°ÎÝÀþ¤ÎÆñ¤·¤¤ÂÇµå¤ò¹¥Êá¤·¤Æ°ìÎÝ¤ØÁ÷µå¡£¤ä¤ä¹â¤á¤Ë¤½¤ì¤¿¤¬°ìÎÝ¼ê¤¬¹¥Êá¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£½½²óÉ½¤âÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¤Î¾õ¶·¤ÇÍ·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤ò¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤ÆËÊ¤¨¤¿¡£