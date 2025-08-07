¡ÚÂ®Êó¡ÛÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ³«ºÅ¤Ç¹ç°Õ¡Ä¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÊäº´´±É½ÌÀ¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÄäÀï¹ç°Õµá¤á¤ë
¥í¥·¥¢Â¦¤â¡ÖÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤Ç¤¹¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥·¥ã¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊäº´´±¤Ï7Æü¡¢¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢³«ºÅÃÏ¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüÄø¤ä¾ì½ê¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Ë±þ¤¸¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢6Æü¤Ë¤ÏÂ¦¶á¤Î¥¦¥£¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤¬¥â¥¹¥¯¥ï¤òË¬¤ì¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ò¸ò¤¨¤¿»°¼Ô²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥í¥·¥¢Â¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤íÌÀ³Î¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤é¤º¼Â¸½¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹