¤¤Þ¤°¤ì¥¯¥Ã¥¯¡¢¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡È100¥È¥ó¡É´°Çä¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤Ë»ëÄ°¼Ô¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¤Þ¤°¤ì¥¯¥Ã¥¯¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤«¤Í¤³¤¬8·î5Æü¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¼«¿È¤¬ÈÎÇä¤·¤¿¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¿È¤â¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡×¤«¤Í¤³¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡ÈÎäÅà¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡ÉÀ½Â¤¤ÎÎ¢Â¦¡Ë
¡¡¤«¤Í¤³¤Ï¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëEC¥µ¥¤¥È¡Ö¤«¤Í¤³Æ»¶ñÅ¹¡×¤Ç¡¢¡Ø¡ÚËÌ³¤Æ»»º¡ÛÎäÅà¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡Ù¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ÎÈÎÇä¿ô¤¬Îß·×100¥È¥ó¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÈÎÇä¤ÎÎ¢Â¦¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¤Ë¤¢¤ë¹©¾ì¡£²·Çä¶È¼Ò¡¦¥«¥Í¥·¥á¹â¶¶¿å»º¤ÎÎëÌÚ»á¤¤¤ï¤¯¡¢¥«¥Ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó³Í¤ì¤Æµù»Õ¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢¤«¤Í¤³¤«¤é¾¦ÉÊ²½¤ÎÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤â¥«¥Ë¤Ï¡ÖÆü¡¹5¡¢6¥È¥ó¡×³Í¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥«¥Ë¤À¤é¤±¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹©Äø¤ò·Ð¤ÆÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Ï¥«¥Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â·ì¤¬»À²½¤·¤Æµ¯¤³¤ë¡È¹õÊÑ¡É¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢º£²ó¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÂ¿¾¯ÃÍÃÊ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿æ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¡¢è§¤Ç»þ´Ö¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤«¤Í¤³¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¹õÊÑ¤¬0¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¿È¤â¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡×¤È¡¢¸¡ÉÊ¤Î»þÅÀ¤ÇÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ°²è¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¹ÃÍå¾Æ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤«¤Í¤³¤Ï¡ÖÅ°Äì¤µ¤ì¤¿¶È¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ä´Íý¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥ß¥½¤ò½¸¤á¤Æ¡¢Â¤òÊñÃú¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¿È¤ò¼è¤Ã¤ÆÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¾Æ¤¤¤¿¤é´°À®¤À¡£Ì£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈþÌ£¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»ÝÌ£¤ÎÇúÃÆ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö´ÅÌ£¤¬¶¯¤¯¤Æ¥Ü¥ê¥åー¥ßー¡×¤È¡¢¿È¤ÎÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËÂº·É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¸þ¸¶¹¯ÂÀ¡Ë