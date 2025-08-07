ÃÓÏÆÀéÄáà·ãÊÑá¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¡ÄÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÊìÌò¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤À¡¼¡×¡ÖÌÀ¼£¤ÎÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¤ªÊìÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
·ë¤¤È±¤ÇÍ¥¤·¤¤¾Ð¤ß¤ò¡Ä
¡¡2025Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢½÷Í¥¤ÎÃÓÏÆÀéÄá±é¤¸¤ë¡¢¾¾Ìî¥Õ¥ß¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¿ÍÊª¾Ò²ð¡Û¾¾Ìî¡Ê¤Þ¤Ä¤Î¡Ë¥Õ¥ß¡§ÃÓÏÆÀéÄá¡¡¥È¥¤ÎÊì¡£½Ð±ÀÂç¼Ò¤Î¾å´±¤Î²È¤Ç°é¤Á¡¢½Ð±À¤Î¿À¡¹¤ÎÊª¸ì¤äÀ¸Îî¡¦»àÎî¤ÎÏÃ¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥â¥Î¤ÎÏÃ¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢¥È¥¤Ë¤â¤è¤¯¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¡£¥È¥¤Î¤ªÏÃ¹¥¤¤Ï¥Õ¥ß¾ù¤ê¡£¥È¥¤Î¹¬¤»¤òÃ¯¤è¤ê¤â´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æâ¿¦¤Ç²È·×¤ò»Ù¤¨¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Ç¡¢¥È¥¤È¾¾Ìî¤ÎÃË¤¿¤Á¤òÍ¥¤·¤¯¸«¤Ä¤á¤ë¡×¤È¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¸ø¼°SNS¤¬¡¢¾¾Ìî¥Õ¥ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼²òÀâ¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡£SNS¾å¤Ç¤ÏÃÓÏÆÊ±¤¹¤ë¾¾Ìî¥Õ¥ßÌò¤Îà·ãÊÑá¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤À¡¼¡×¡ÖÍ¥¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖÌÀ¼£¤ÎÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¤ªÊìÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¾®Àô¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÊª¸ì¡£9·î29Æü¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê¡£