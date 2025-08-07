¡Ö¥¹¥È6¡×¡ÖeFootball¡×¤¬ÄÉ²Ã¡ª ¡ÖÅìµþe¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×¶¥µ»¼ïÌÜ¤¬·èÄê
¡¡ÅìµþÅÔ¤ª¤è¤ÓÅìµþe¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥§¥¹¥¿¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤è¤ê11Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþe¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×¤Î¶¥µ»¼ïÌÜ¤ò8·î7Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅìµþe¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Ï¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÉáµÚ¤È´ØÏ¢»º¶È¤Î¿¶¶½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¶¥µ»Âç²ñ¤È´ØÏ¢»º¶ÈÅ¸¼¨²ñÅù¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£7²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡¢Á°²óºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥°¥é¥ó¥Äー¥ê¥¹¥â7¡×¤È¡ÖÂÀ¸Ý¤ÎÃ£¿Í ¥É¥ó¥À¥Õ¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥º¥É¥é¡×¡¢¡Ö¤×¤è¤×¤èe¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤Ë¡¢ÂÐÀï·¿³ÊÆ®¥²ー¥à¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡×¤È¥µ¥Ã¥«ー¥²ー¥à¡Ö¡ØeFootball¡Ù¥·¥êー¥º¡×¤ò²Ã¤¨¤¿6¥¿¥¤¥È¥ë¤Çe¥¹¥Ýー¥Ä¶¥µ»Âç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡³Æ¶¥µ»¼ïÌÜ¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢º£¸å¡¢¿ï»þ°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê´ë²è¤È¤·¤Æ¡ÖTokyo esports Game Development Contest¡×¤¬¼Â»Ü¡£ËÜ´ë²è¤ÏÅÔÆâÃæ¾®´ë¶È¤ä¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢³ØÀ¸Åù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÂÐÀï·¿¥²ー¥à³«È¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¤ÎÌµÎÁ½ÐÅ¸¤Î¤Û¤«¡¢¥×¥íÉôÌç¤ÎÂç¾Þ¤Ë¤Ï¾Þ¶â300Ëü±ß¤¬³«È¯¡¦ÈÎÇä¾©Îå¶â¤È¤·¤ÆÂ£Äè¤µ¤ì¤ë¡£¡Úe¥¹¥Ýー¥Ä¶¥µ»Âç²ñ¡Û
¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6
¡ÖeFootball¡×¥·¥êー¥º
¥°¥é¥ó¥Äー¥ê¥¹¥â7
¥Ñ¥º¥É¥é
¤×¤è¤×¤èe¥¹¥Ýー¥Ä
ÂÀ¸Ý¤ÎÃ£¿Í ¥É¥ó¥À¥Õ¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë
