¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤ê¡Ö°ì°Â¿´¡×¤È°ÂÅÈ(¤¢¤ó¤É)¤ÎÀ¼

¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¡¢¿åÉÔÂ­¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿ÇÀ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï〝·Ã¤ß¤Î±«〟¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤òºÏÇÝ¤¹¤ë¥³¥áÇÀ²È¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö°ì°Â¿´¡×¤È°ÂÅÈ(¤¢¤ó¤É)¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

90ha¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¥³¥á¤òºÏÇÝ¤¹¤ë´ØÎ´¤µ¤ó¡£¿åÉÔÂ­¤Î±Æ¶Á¤Ç°ìÉô¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¤Ï¥¤¥Í¤¬¸Ï¤ì¤ëÀ£Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢6Æü¤«¤é7ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£

¢£´ØÎ´¤µ¤ó
¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥¤¥Í¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤³¤Î±«¤ÏËÜÅö¤Ë·Ã¤ß¤Î±«¡£¡×

µû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¤Ï¥¤¥Í¤ÎÊæ¤¬½Ð¤ë½ÐÊæ´ü¤ò·Þ¤¨¡¢¤â¤Ã¤È¤â¿å¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£
¤·¤«¤·¡¢1¥«·î°Ê¾å¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î±«¤ÇÍÑ¿åÏ©¤Ë¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿å¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¢£´ØÎ´¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¿å¤¬Íè¤¿¤Î¤Ï2½µ´Ö°Ê¾å¤Ö¤ê¡£¿å¤¬Íè¤¿¤¾¡£¿å¤Î²»¤¬¤¤¤¤¡£¤â¤¦¿åÉÔÂ­¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ï1Ëç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç°ì°Â¿´¡£¤³¤Î±«¤Ç¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿Ê¬ º£Ç¯¤Î¥³¥áºî¤ê¤Ï¼ýÎÌ¡¦ÉÊ¼Á¤È¤âÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×

°ìÊý¡¢Ï¢Æü¤Î½ë¤µ¤¬¥¤¥Í¤ÎÀ¸°é¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö¤¢¤È¤Ïµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£