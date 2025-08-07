»Ò¤É¤â¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥°¥Ã¥º5Áª¡Û¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ì¤¤¤°¤ë¤ä¥ª¥é¥ó¥À´Û¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤â
¡¡º£Ç¯4·î15Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢10·î13Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÎ¬¾Î¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¡×¡£¤¹¤Ç¤Ë²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿Êý¤â¡¢¤³¤ì¤«¤éË¬¤ì¤ëÊý¤âÉ¬¸«¤Î¥°¥Ã¥º5Áª¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¡Ë¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¯¤¸¡×
¡¡1²ó2200±ß¤Ç¤Ç¤¤ë¡¢¿²¤½¤Ù¤ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¯¤¸¡£¤¼¤ó¤Ö¤Ç3Åù¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢1Åù¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢Á´Ä¹Ìó80¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¡ª¡¡2Åù¤ÏÌó46¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡¢3Åù¤ÏÌó23¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¯¤¸¤¬°ú¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢²ñ¾ìÀ¾¥¨¥ê¥¢¡Ö2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ²ñ¾ìÆâ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢ MARUZEN JUNKUDO É÷¤Î¹¾ì¡×¤Ç¤¹¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡¢¸áÁ°9»þ¡Á¸á¸å9»þÈ¾¡ÊÆþÅ¹¤Ï¸á¸å9»þ¡Ë¤Þ¤Ç¡£
2¡Ë¡Ö¸ø¼°¥¹¥¿¥ó¥×¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¤È¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥±¡¼¥¹¡õ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥ê¥Ó¥ª¥ó¤´¤È¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥¹¥¿¥ó¥×¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ï¤Ã¤¿¾ì½ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥×½¸¤á¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£µ¢¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¸«¤Æ¤É¤³¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤«¤ò»×¤¤½Ð¤»¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡±«¤ÎÆü¤Ë¤â»ý»²¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤ÈÃæ¤¬Ç¨¤ì¤º¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¤Ç¼ó¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ãµ¤¹¼ê´Ö¤â¤Ê¤·¡ª¡¡»Ò¤É¤â¤â´ÊÃ±¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥×½¸¤á¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥¹¥¿¥ó¥×¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ï1100±ß¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥±¡¼¥¹¡õ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï1210±ß¤Ç¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
3¡Ë¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¦¤É¤ó¤É¤ó¤Ö¤êÉÕ¤¡×
¡¡¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¤«¤ï¤¤¤¤Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2160±ß¡£ºî¤êÊý¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢Ê¨Æ¤µ¤»¤¿¤ªÅò480¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤ËÌÍ¤òÆþ¤ì¤Æ3Ê¬¤æ¤Ç¤Þ¤¹¡£ÌÍ¤¬¤Û¤°¤ì¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¡¢¥¹¡¼¥×¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢´ï¤Ë¤¦¤Ä¤»¤Ð´°À®¤Ç¤¹¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤É¤ó¤Ö¤ê¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÊÁ¡ª¡¡¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ä¤¿¤³¾Æ¤¡¢ÂÀÍÛ¤ÎÅã¤Ê¤É¡¢Âçºå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4¡Ë¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥³¥é¥Ü·¤²¼¡×
¡¡Âç¿Íµ¤¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥³¥é¥Ü¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿·¤²¼¤Ï¡¢660±ß¡£»ä¤¬¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ëÊÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤ä¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¤«¤â¡ª
5¡Ë¥ª¥é¥ó¥À´Û¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×
¡¡Æþ²Ù¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤È±½¤Î¡¢¥ª¥é¥ó¥À´Û¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¡£¥ª¥é¥ó¥À´Û¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸÷¤ëµåÂÎ¤ò1¿Í1¤Ä»ý¤Á¤Ê¤¬¤é´ÛÆâ¤òÊâ¤¤¤Æ¤Þ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥ª¡¼¥Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2¼ïÎà¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥µ¥¤¥º¡Ê4900±ß¡Ë¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¥µ¥¤¥º¡Ê2500±ß¡Ë¡£¥â¥³¥â¥³¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡³«ºÅ´ü´Ö¤âÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥°¥Ã¥º¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ò·Á¤È¤·¤Æ¤â»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤òÃµ¤¹¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊÊ¸¡áÅç¸µ°½¹á¡Ë