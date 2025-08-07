°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬Â³Åê¡¡½êÂ°µÄ°÷¤Ë¤è¤ëÅÅ»ÒÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡ÈÂåÉ½Áª¤ò¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤Ë¡¡¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë¤Ï£³¿Í¤¬Î©¸õÊä
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÏÅÞ¤ÎÂåÉ½Áª¤ò¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£µÈÂ¼ÂåÉ½¤¬Â³Åê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡Ë¡Ö¸øÌó¤Ç·Ç¤²¤¿¤³¤È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¯ÅÞ¤È¤·¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤¬¤É¤¦¤¤¤¦ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¡¢µóÅÞ°ìÃ×ÂÖÀª¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡£¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¿¦ÀÕ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÅÞ¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¡¡£¸·î£·Æü¸á¸å£¶»þ¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç²ñµÄ¤ò³«¤¤¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î´´Éô¤¿¤Á¡£º£²ó¤Î»²±¡Áª¤ÇÁ°²ó¤ò¾å²ó¤ë£·µÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢Á°¸¶¶¦Æ±ÂåÉ½¤ä´äÃ«´´»öÄ¹¤é¼¹¹ÔÉô¤Ï£µÆü¡¢°úÀÕ¼Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Á°¸¶»á¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤ë¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤ÎÂåÉ½¤ò·è¤á¤ëÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢£·ÆüÍ¼Êý¡¢Æ£ÅÄÊ¸ÉðÁ°´´»öÄ¹¡¢¾¾ÂôÀ®Ê¸»²±¡µÄ°÷¡¢ÀÆÌÚÉð»Ö½°±¡µÄ°÷¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤Þ¤·¤¿¡££¸Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ÇÎ©¹ç±éÀâ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¸å¡¢ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¤·¤¤¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°Ý¿·ÆâÉô¤Ç¤Ï¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Î¼Â¸½¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¼«¸ø¤È¤ÎÏ¢Î©¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢¿·¼¹¹ÔÉô¤¬¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£