¡¡ÁíÌ³¾Ê¤¬6Æü¡¢È¯É½¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¼¯»ùÅç¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤ÎÁý²ÃÎ¨¤¬Á´¹ñ¤Ç4ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ­¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡ÁíÌ³¾Ê¤¬6Æü¡¢½éÉ½¤·¤¿¡¢2025Ç¯1·î1Æü¸½ºß¤Î¡¢½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¤ò´ð¤Ë¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢2Ëü¿Í¾¯¤Ê¤¤154Ëü¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¸©Æâ¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤Î¿ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤1Ëü8685¿Í¡£Áý²ÃÎ¨¤Ï16.37¡ó¤ÇÁ´¹ñ¤Ç4ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¼¯»ùÅç¤Ï¡¢15ºÐ¤«¤é64ºÐ¤ÎÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î³ä¹ç¤¬Á´¹ñ¤Ç4ÈÖÌÜ¤ËÄã¤¤°ìÊý¡¢Æ±¤¸Ç¯Âå¤Î³°¹ñ¿Í¤Î³ä¹ç¤ÏÁ´¹ñ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿¼¹ï²½¤¹¤ë¿Í¼êÉÔÂ­¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¡¢À½Â¤¶È¤äÇÀ¶È¡¢·úÀß¶È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¤Ç³°¹ñ¿Í¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ëÆ°¤­¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡¸©¤Ï¡¢º£¸å¤â³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÆüËÜ¸ì¤Î³Ø½¬»Ù±ç¤ä¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤È¤Î¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£