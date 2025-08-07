¼¯»ùÅç¸©¤Î³°¹ñ¿Í½»Ì±¤¬²áµîºÇÂ¿¤Ë¡¡Áý²ÃÎ¨Á´¹ñ4°Ì¡¡ÇØ·Ê¤Ë¿Í¼êÉÔÂ
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤¬6Æü¡¢È¯É½¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¼¯»ùÅç¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤ÎÁý²ÃÎ¨¤¬Á´¹ñ¤Ç4ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤¬6Æü¡¢½éÉ½¤·¤¿¡¢2025Ç¯1·î1Æü¸½ºß¤Î¡¢½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¤ò´ð¤Ë¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢2Ëü¿Í¾¯¤Ê¤¤154Ëü¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¸©Æâ¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤Î¿ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤1Ëü8685¿Í¡£Áý²ÃÎ¨¤Ï16.37¡ó¤ÇÁ´¹ñ¤Ç4ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸©¤Ï¡¢º£¸å¤â³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÆüËÜ¸ì¤Î³Ø½¬»Ù±ç¤ä¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤È¤Î¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£