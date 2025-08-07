±«¹ß¤ë¤âŽ¥Ž¥Ž¥³é¿åÂ³¤¯¾å±Û»Ô¡ÖÀá¿å¡×¤á¤ÉÎ©¤¿¤º¡¢¾å±Û»Ô¤Ï¶ÛµÞÊüÎ®¤òÈ¯É½¡Ú¿·³ã¡Û
³é¿å¤ËÇº¤à¾å±Û»Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Àá¿å²ò¾Ã¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»Ô¤Ï°ú¤Â³¤¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7Æü¸áÁ°8»þ¤´¤í¤Î¾å±Û»Ô¡£¤È¤¤è¤ê·ã¤·¤¯ÂÇ¤Á¤Ä¤±¤ë¤Û¤É¤Î±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¾å±Û»Ô¹âÅÄ¤Ç¤Ï59mm¤Î±«ÎÌ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Àá¿å²ò¾Ã¤Î¥á¥É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ÔÌ±¤Ï±«¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢µë¿å¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¯¤Ë¿å¤òµâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾å±Û»ÔÌ±
¡Ö(µë¿å¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï)½µ¤Ë¤À¤¤¤¿¤¤2～3²óÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤¦¤ä¤¯(±«¤¬)¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀá¿å¤È¤«´ËÏÂ¤µ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡£¡×
¢£¾å±Û»ÔÌ±
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¹ß¤é¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÀµÁ±»û¥À¥à¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¹ß¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×
ÀµÁ±»û¥À¥à¤Î¸á¸å5»þ»þÅÀ¤Ç¤ÎÃù¿åÎ¨11.4%¡£
6Æü(¿å)¤ËÈæ¤Ù¿å°Ì¤Ï¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾å±Û»Ô¤Ï7Æü(ÌÚ)¤ËÀµÁ±»û¥À¥à¤ÎºÇÄã¿å°Ì°Ê²¼¤Î¿å¤ò¶ÛµÞÊüÎ®¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾å±Û»Ô ÃæÀî´´ÂÀ»ÔÄ¹
¡ÖÊ¿»þ¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤ºÇÄã¿å°Ì°Ê²¼¤Ë¤¢¤ëÂÏº½ÍÆÎÌ¤Î¿å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿å¼Á¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿åÆ»¿å¸»¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£¸å¤Î¼è¿å¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È³ÎÇ§¤·¤¿¡£¡×
º£¸å¡¢ºÇÄã¿å°Ì¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¡Ú¶ÛµÞÊüÎ®¡Û¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¾å±Û»Ô¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â9·î10Æü¤Þ¤Ç¤ÏÃÇ¿å¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ú¤Â³¤»ÔÌ±¤ËÀá¿å¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
