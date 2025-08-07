¡Ú¶áµ¦¤ÎÅ·µ¤¡Û£¸Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¡¡³°½Ð¤Ë¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤Î»±¤ò¡¡£³Ï¢µÙ¤ä¤ªËßµÙ¤ß¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¡¡£¸·î£¸Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢Å·µ¤¤¬»ý¤Á¤Ê¤ª¤·¡¢ºÆ¤Ó¶¯¤¤Æü¤¶¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÏÅ·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤ËÃí°Õ¤Ç¤¹¡£
¡¡£·Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¸áÁ°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ú¤Â³¤Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¶âÍË¤â¡¢ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ä¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¸áÁ°¤òÃæ¿´¤ËÆü¤¶¤·¤ÎÆÏ¤¯½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÏÃæ¹ñ»³ÃÏ¤äÃ°ÇÈ¹âÃÏ¤Ê¤É¤Ç±«±À¤äÍë±À¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï£²£´¡Á£²£·¡î¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Á°Æü¤è¤ê¾¯¤·Äã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌë´Ö¤â¾ø¤·½ë¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÁ°Æü¤è¤ê¾¯¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ£³£´¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡£¹Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÏÆîÉô¤òÃæ¿´¤ËÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ç¡¢£±£°Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é£±£±Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆºÆ¤Ó¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡£³Ï¢µÙÃæ¤ÏÂç±«¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¤â¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ªËßµÙ¤ß¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢²Æ¶õ¤Î¹¤¬¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢ºÆ¤Óµ¤²¹¤Ï¾å¾º·¹¸þ¡£¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£