¡Ú¥¯¥Þ½ÐË×·Ù²ü·ÙÊó¡Û¥Ö¥Ê¤Î¼Â¶§ºî¤«¡Ä¥¨¥µÉÔÂ¤Ç¿ÍÎ¤¤ËÍè¤ë¤ª¤½¤ì¡Ú¿·³ã¡Û
º£Ç¯¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×·ï¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¤Ï¡¢¥¨¥µÉÔÂ¤Ë¤è¤êº£¸å¤â¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤Î³ÈÂç¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡Ú¥¯¥Þ½ÐË×·Ù²ü·ÙÊó¡Û¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯4·î～7·î¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥Þ¤Î½ÐË×·ï¿ô¤¬629·ï¤È²áµîºÇÂ¿¤Ë¡£¿Í¿ÈÈï³²¤â4·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î½©¤Ï¥¯¥Þ¤Î¥¨¥µ¤È¤Ê¤ë¥Ö¥Ê¤Î¼Â¤¬¸©Á´ÂÎ¤Ç¶§ºî¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅßÌ²Á°¤Î¥¯¥Þ¤¬¿ÍÎ¤¤Ë½ÐË×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥Ê¤Î¼Â¤¬¶§ºî¤ÎÇ¯¤Ï¿Í¿ÈÈï³²¤¬Â¿¤¯È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸©¤Ï¡Ú¥¯¥Þ½ÐË×·Ù²ü·ÙÊó¡Û¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸©Ä»½ÃÈï³²ÂÐºö»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー ¾®º¬Âô¸µ¹À½êÄ¹
¡Ö¸©³°¤«¤éËÜ¸©¤ËÍè¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤ËÃí°Õ´µ¯¤Î¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¸©¤Ï¡¢²»¤ÎÌÄ¤ëÊª¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤äÃ±ÆÈ¹ÔÆ°¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
