¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡½µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Îµå³¦ºÇÇ¯Ä¹º¸ÏÓ¡¦ÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¡Ê45¡Ë¤¬7Æü¡¢µð¿ÍÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ëº£µ¨6ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£5²ó¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢»°±ºÂçÊå¡ÊDeNA¡Ë¤¬»ý¤Ä24Ç¯Ï¢Â³¡Ê93¡Á16Ç¯¡Ë¤ÎÅê¼ê¥×¥íÌîµåºÇÄ¹µÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤¬»ý¤ÄÎòÂå1°Ì¤Î¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤ÎÏ¢Â³°ÂÂÇµÏ¿¤â¡Ö24Ç¯¡×¤Ë¹¹¿·¡Ê»°±º¤Ï2Ç¯ÌÜ¤«¤é¡Ë¡£ºòÇ¯¡¢¼«¿È¤¬»Ë¾å½é¤á¤ÆÃ£À®¤·¤¿Ìî¼ê¤ò´Þ¤á¤¿ÂçÂ´Áª¼ê¤Î1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤ÎÏ¢Â³°ÂÂÇ¤â¡Ö24Ç¯¡×¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÎÆüÊÆÄÌ»»198¾¡±¦ÏÓ¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤«¤é¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÄÌ»»188¾¡º¸ÏÓ¡¦ÀÐÀî¤¬º£µ¨½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ386¾¡ÂÐ·è¤Ç45ºÐ¸½Ìò¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤âÅÄÃæ¾¤âÄ´»Ò¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë½øÈ×¤ÎÅêµå¡£ÀÐÀî¤¬3²ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢4²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¼è¤êÊÖ¤·1¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¤À¤Ã¤¿¡£2»àÌµÁö¼Ô¤Ç¤³¤ÎÆü2ÅÙÌÜ¤ÎÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÀÐÀî¤Ï¡¢ÅÄÃæ¾¤¬Åê¤¸¤¿4µåÌÜ¡¢144¥¥í¤Î¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤¿Ä¾µå¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÃ¡¤ÃæÁ°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¡£¿·¿Í¤«¤éÅê¼ê½é¤È¤Ê¤ë24Ç¯Ï¢Â³°ÂÂÇ¡£45ºÐ¤Î°Î¶È¤ËÅ¨ÃÏ¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤É¤è¤á¤¤È´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÂ´Ìî¼ê¤ò´Þ¤á¤¿1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤ÎÏ¢Â³¥·¡¼¥º¥ó°ÂÂÇ¤Ï¡¢1989Ç¯¡Á2015Ç¯¤Þ¤Ç27Ç¯Ï¢Â³°ÂÂÇ¤ÎÃ«ÈË¸µ¿®¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬»ý¤Ä27Ç¯¤¬ºÇÄ¹¡£ÀÐÀî¤ÏÄ¥ËÜ·®¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢°á³Þ¾ÍÍº¡Ê¹Åç¡Ë¡¢ÌçÅÄÇî¸÷¡Ê¥À¥¤¥¨¡¼¡Ë¤Î23Ç¯¤òÈ´¤ÎòÂåÃ±ÆÈ2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï4·î9Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¥×¥íÌîµå¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë24Ç¯Ï¢Â³¾¡Íø¤òÃ£À®¡£5·î4Æü¤Ë¤âºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Çº£µ¨2¾¡ÌÜ¤òµó¤²ÄÌ»»¾¡Íø¤ò¡Ö188¡×¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï7·î12Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Çº£µ¨3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤Æ°ÊÍè26Æü¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£