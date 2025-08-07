¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ÛÆ£Æ²Î¤¹á¡¡G1½é½Ð¾ì¡¢½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ´¶·ã¤ÎÎÞ
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè39²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ï7Æü¡¢Í½Áª2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡2ÆüÌÜ7R¤ÇÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î¥¤¥óÂ®¹¶¡ª¡¡º£Àá¤¬G1½é½Ð¾ì¤ÎÆ£Æ²Î¤¹á¡Ê38¡áÊ¡°æ¡Ë¤¬½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡½éÆü3R¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÁª¼êÀÕÇ¤¤ÎÅ¾Ê¤¼º³Ê¡£¸ºÅÀ5¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤«¤é¤Î»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Þ10¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö17Ç¯9¥«·îÁö¤Ã¤Æ¤¤ÆÅÚÂæ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤ÏÆÃ¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¤âÅ¾Ê¤À°È÷¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼é²°¡ÊÈþÊæ¡Ë¤µ¤ó¡¢±óÆ£¡Ê¥¨¥ß¡Ë¤µ¤ó¤ÈÂ¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤ÏÎÞ¤ò¤³¤é¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢12RÈ¯ÇäÃæ¤Î¿å¿Àº×¤Ç¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤ÀÍ½ÁªÆÍÇË¤Î²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£5R¤Ë5¹æÄú¡¢11R¤Ë4¹æÄú¤Ç½ÐÁö¤¹¤ë3ÆüÌÜ¤Î2Áö¤ËÃíÌÜ¤·¤è¤¦¡£
