¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¹ÎÍ¡Ý°°Àî»ÖÊ÷¤Ï»Ë¾å¡ÈºÇÃÙ¡É¸á¸å7»þ29Ê¬³«»Ï¡¡¥Í¥Ã¥È¡Ö·ÑÂ³»î¹ç¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ë¤Ê¡×
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡Ê¹Ã»Ò±à¡ËÂè3ÆüÂè3»î¹ç¤ÏÄÅÅÄ³Ø±à¡Ê»°½Å¡Ë¤¬±äÄ¹12²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¡¢±ÃÌÀ¡Êºë¶Ì¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡Âè4»î¹ç¤Î¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¡Ý°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ï¸á¸å7»þ30Ê¬³«»ÏÍ½Äê¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¸á¸å7»þ29Ê¬¤Ë¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡£»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤³«»Ï»þ¹ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â»î¹ç³«»Ï»þ¹ï¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯8·î15Æü¤Î¾®¾¾ÂçÃ«¡ÊÀÐÀî¡Ë¡½¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¡£³«»Ï¸á¸å7»þ10Ê¬¡¢½ªÎ»¤Ï¸á¸å9»þ40Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò²ÆÂç²ñ¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿Ä«Í¼2ÉôÀ©¡£2ÉôÀ©¤ÎÂè4»î¹ç¤Ï¸á¸å10»þ¤ò²á¤®¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ÏÆþ¤é¤º¡¢·èÃå¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï·ÑÂ³»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö·ÑÂ³»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Öº£Æü¤Ï»î¹ç¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡×¡Ö¿§¡¹ÂçÊÑ¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£