µþ²¦Àþ¤ËÅÝÌÚ¡¢¸½ºß¤â°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡¡¥Ð¥¹¤È¥¿¥¯¥·¡¼¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡ÚÅìµþ¡¦Ä´ÉÛ±Ø¤«¤éÃæ·Ñ¡Û
7Æü¸á¸å¡¢Åìµþ¡¦Ä´ÉÛ»Ô¤òÁö¤ëµþ²¦Àþ¤ÎÆÃµÞÅÅ¼Ö¤ËÀþÏ©ÏÆ¤«¤éÅÝ¤ì¤Æ¤¤¿ÌÚ¤¬ÀÜ¿¨¤·¡¢¸½ºß¤â°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤â±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤¬Â³¤¯¡¢µþ²¦Àþ¤ÎÄ´ÉÛ±Ø¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
±ØÁ°¤Î¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤ä¥Ð¥¹¤òÂÔ¤ÄÊý¤ÇÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¼Êý5»þ¤´¤í¤«¤é¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¢Âð¥é¥Ã¥·¥å¤Î»þ´Ö¤ò·Þ¤¨¡¢Îó¤Ï¤³¤Î1»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Îó¤Î¿Ê¤ß¤ÏÃÙ¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦1»þ´ÖÈ¾¤Û¤ÉÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µþ²¦Àþ¤Î¾å¤êÆÃµÞÅÅ¼Ö¤ËÅÝÌÚ¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÅÝÌÚ¤ÎÅ±µîºî¶È¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤â·¸°÷¤¬ÀþÏ©¼þÊÕ¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èµþ²¦Àþ¤Îºù¾å¿å±Ø¤ÈÉÜÃæ±Ø¤Î´Ö¤È¡¢ÁêÌÏ¸¶Àþ¤ÎÄ´ÉÛ±Ø¤È¼ãÍÕÂæ±Ø¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Å¾ºÆ³«¤Î¥á¥É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤¤é¤á¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÎó¤òÈ´¤±¤Æ¡¢Àè¤Ë¿©»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤ëÊý¤Î»Ñ¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£