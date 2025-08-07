¶¯Åð»¦¿Íµ¿¤¤¡¢16ºÐ¾¯Ç¯¤òµÕÁ÷¡¡¹Åç¤Î¸ø±à¤ÇÃËÀ»¦³²
¡¡¹Åç¸©ÉÜÃæÄ®¤Î¿åÊ¬¶®¿¹ÎÓ¸ø±à¤Ç4·î¡¢ÃËÀ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¹Åç²ÈºÛ¤Ï7Æü¡¢¶¯Åð»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ç²ÈºÛÁ÷Ã×¤µ¤ì¤¿¹Åç¸©¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î¾¯Ç¯¡Ê16¡Ë¤ò¸¡»¡´±Á÷Ã×¡ÊµÕÁ÷¡Ë¤¹¤ë·èÄê¤ò½Ð¤·¤¿¡£º£°æµ±¹¬ºÛÈ½´±¤Ï·èÄêÍýÍ³¤Ç¡Ö¼¹Ù¹¤ÊË½¹Ô¤Ë´ð¤Å¤¯Ìµ»üÈá¤ÊÈÈ¹Ô¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢·º»ö½èÊ¬¤¬ÁêÅö¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡²ÈºÛ¤Ï6ÆüÉÕ¤Ç¡¢¶¯ÅðÃ×»àÍÆµ¿¤Ç²ÈºÛÁ÷Ã×¤µ¤ì¤¿¹Åç¸©¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê18¡Ë¤â¸¡»¡´±Á÷Ã×¡ÊµÕÁ÷¡Ë¤·¡¢¶²³åÍÆµ¿¤Ç²ÈºÛÁ÷Ã×¤µ¤ì¤¿¾¾»³»Ô¤ÎÌµ¿¦½÷¡Ê18¡Ë¤ò2Ç¯´Ö¤Î½éÅù¡¦ÃæÅù¡ÊÂè1¼ï¡Ë¾¯Ç¯±¡Á÷Ã×¤È¤·¤¿¡£
¡¡·èÄêÍ×»Ý¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È3¿Í¤Ï¶¦ËÅ¡¢ÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤Ë¶â¤òÍ×µá¡¢µñÈÝ¤µ¤ìË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¾¯Ç¯¤Ï»¦°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆËÀ¤Ç²¥¤Ã¤Æ»¦³²¡¢ºâÉÛ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£