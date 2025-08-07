¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç²Á³Ê¤ò¸«¤ë¤È¡Ø¥Ð¥¤¥È²¿»þ´ÖÊ¬¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¡×¡¡ºÇÄãÄÂ¶â¤¬¡Ø64±ß¡Ù¾å¤¬¤ë¤È²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡©¡¡³¹¤ÎÀ¼
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î»ðÌäµ¡´Ø¤¬¡¢·§ËÜ¸©¤ò´Þ¤àÃÏ°è¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²Éý¤ÎÌÜ°Â¤ò¡Ö64±ß¡×¤È¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð»þµë¤Ï1000±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î°ú¤¾å¤²Éý¤Ï²áµîºÇÂç¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è´Ö³Êº¹¤Î²ò¾Ã¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÅÔ»ÔÉô¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â °ú¤¾å¤²³Û¤ÎÌÜ°Â
¡Ú64±ß¡ÛÀÄ¿¹¡¢´ä¼ê¡¢½©ÅÄ¡¢»³·Á¡¢Ä»¼è¡¢¹âÃÎ¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¡¢·§ËÜ¡¢ÂçÊ¬¡¢
µÜºê¡¢¼¯»ùÅç¡¢²Æì
¡Ú63±ß¡Ûºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¡¢Åìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢µÜ¾ë¡¢Ê¡Åç¡¢°ñ¾ë¡¢ÆÊÌÚ¡¢·²ÇÏ¡¢¿·³ã¡¢ÉÙ»³¡¢ÀÐÀî¡¢Ê¡°æ¡¢»³Íü¡¢ Ä¹Ìî¡¢´ôÉì¡¢ÀÅ²¬¡¢»°½Å¡¢¼¢²ì¡¢µþÅÔ¡¢Ê¼¸Ë¡¢ÆàÎÉ¡¢ÏÂ²Î»³¡¢Åçº¬¡¢²¬»³¡¢¹Åç¡¢»³¸ý¡¢ÆÁÅç¡¢¹áÀî¡¢°¦É²¡¢Ê¡²¬
³¹¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¡×¤Ï
·§ËÜ¸©¤Î¸½ºß¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¡Ö952±ß¡×¤Ç¤¹¡£ÌÜ°ÂÄÌ¤ê°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢½é¤á¤Æ1000±ßÂæ¤Ë¾è¤ê¡Ö1016±ß¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô¡Ö»þµë1200±ß¡¢¤³¤Á¤é¤Ï»þµë1150±ß¡£ºÇÄãÄÂ¶â¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë»þµë¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î»þµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Âç³Ø2Ç¯À¸ »þµë1000±ß¡Ö°Â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¥Ð¥¤¥È¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¡×
Âç³Ø2Ç¯À¸ »þµë1000±ß¡ÖÍß¤ò¸À¤¨¤Ð¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢·§ËÜ¤À¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥á¥Ë¥åー¤Î²Á³Ê¤ò¸«¤ë¤È¡Ø1Æü¤Î¥Ð¥¤¥È²¿»þ´ÖÊ¬¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
°ìÊý¡¢»þµë¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ð±ÄÂ¦¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø3Ç¯À¸ »þµë1100±ß¡Ö1100±ß¤Ç½½Ê¬¤È»×¤¦¡£º£¸å¡¢»þµë¤¬¾å¤¬¤ë¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç·Ð±Ä¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¡×
¼ÂºÝ¡¢·§ËÜ»ÔÃæ¿´Éô¤Î¾åÄÌ¥¢ー¥±ー¥É¤Ë¤¢¤ëÍÎÉþÅ¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½¾¶È°÷¤ÎµëÎÁ¥¢¥Ã¥×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ö·Ð±ÄÅª¤Ë¤Ï¿É¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÍÎÁõ¤Î¥¿¥Ð¥é ÅÄ¸¶À¿Ìé¼ÒÄ¹¡ÖÎíºÙ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾å¤²¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÇä¾å¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¾¦ÉÊ¤Î»ÅÆþ¤ìÃÍ¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í·ïÈñ¤â´Þ¤á¤¿ÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤¬·Ð±Ä¤ò°µÇ÷¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¥¢ー¥±ー¥ÉÆâ¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢¹õÌÓÏÂµí¤ä¤¢¤«µí¤Î¤¹¤¾Æ¤¤¬¿Íµ¤¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î»þµë¤Ï¡Ö1400±ß¡×¤Ç¤¹¡£
Ãæ¿´Éô¤Î°û¿©Å¹¤Ï»þµë¤ò¹â¤á¤ËÀßÄê¤·¤Ê¤¤¤È¿Íºà¤¬½¸¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Ç¤ì¤â¾õ¶·¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤¾Æ ²ÃÌÐÀî »³²¼¤ß¤¤µ¤ó¡Ö¿Í·ïÈñ¾å¾º¤Ï¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤±¤É¡¢Á°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ªµÒÍÍ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢1¿Í1¿Í¤¬Çä¾å¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐOK¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¸å¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡ÖÏ«»È´Ö¤Ç·ã¤·¤¤¹Ë°ú¤¡×¤«
·§ËÜ¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦·§ËÜÃÏÊýºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤¬8·î7Æü¤Ë³«¤«¤ì¡¢Ï«»È¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ê¤É¤¬°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿³µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢64±ß¤ÎÌÜ°Â³Û¤¬¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤³¤È¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ï8·î12Æü¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤ò¿³µÄ¤¹¤ëÀìÌçÉô²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï«Æ¯¼ÔÂ¦¤È·Ð±Ä¼ÔÂ¦¤Î·ã¤·¤¤¹Ë°ú¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯¤âµÄÏÀ¤¬Ê¶µê¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç10·î1Æü¤Î²þÄê¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢10·î5Æü¤Î²þÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
64±ß¤ÎÌÜ°Â³Û¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡ÖÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤ËÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ï«Æ¯¼ÔÂ¦¤È¡¢¡Ö²Á³Ê¤Ø¤ÎÅ¾²Ç¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·Ð±Ä¼ÔÂ¦¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎËÜ²»¤Î³Ö¤¿¤ê¤ÏÂç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
