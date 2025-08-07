µ×¡¹¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¡¡¥À¥à¿å°Ì²óÉü¤â°ú¤Â³¤Àá¿å¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡ÂçÊ¬
7Æü¤ÎÂçÊ¬¸©Æâ¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤È¤Ê¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç·Ã¤ß¤Î±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥à¤â¿å°Ì¤â²óÉü·¹¸þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7Æü¤ÏÁ°Àþ¤ÎÄäÂÚ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÆüÅÄ»ÔÄØ¥öÉ¡¤Ç64.5¥ß¥ê¡¢º´Çì»Ô±§ÌÜ¤Ç41.5¥ß¥ê¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÀÑÍð±À¤¬È¯Ã£¤·¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ú¤Â³¤Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÃæÄÅ»Ô¤ÎÌíÇÏ·Ì¥À¥à¤Ç¤Ï¡¢Ãù¿åÎ¨¤¬40¥Ñー¥»¥ó¥È¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼è¿åÀ©¸Â¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°11»þ²á¤®¤Ë¤ÏÃù¿åÎ¨¤¬40.7¥Ñー¥»¥ó¥È¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¸á¸å5»þ»þÅÀ¤Ç¤Ï41.2¥Ñー¥»¥ó¥È¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢8Æü¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¤¹¤ëÍ½Êó¤Ç¡¢Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÄÅ»Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤Àá¿å¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£