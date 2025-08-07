ÇµÌÚºä46¡¦¾®ÀîºÌ¡õGENERATIONS¡¦¾®¿¹È»¤Î¡È¥À¥ó¥¹¶¦±é¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¥ì¥Ã¥¥ì¡×¡ÖÂ©¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬6Æü¡¢¾®ÀîºÌ¤ÈGENERATIONS¤Î¾®¿¹È»¤¬¡È¥À¥ó¥¹¶¦±é¡É¤òÈäÏª¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¾®ÀîºÌ¡õ¾®¿¹È»
¡¡ÇµÌÚºä46¤ÈGENERATIONS¤Ï¡¢4ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØCDTV ¥é¥¤¥Ö¡ª ¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢½Ð±é»þ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¾®Àî¤È¾®¿¹¤¬ÇµÌÚºä46¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤Ã¤Æ¤«¤µ¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï²ì´îÍÚ¹á¤¬¡Ö¤Ã¤Æ¤«¤µ¡¢2¿Í¤¹¤´¤¯¤Í¡©¡×¤È¶ÊÌ¾¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À°ì¸À¤Ç¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ì¥Ã¥¥ì¤ÇËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢²Ä°¦¤¤¤·¡¢Â©¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤âÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÇµÌÚºä46¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷nogizaka46_official¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¾®ÀîºÌ¡õ¾®¿¹È»
¡¡ÇµÌÚºä46¤ÈGENERATIONS¤Ï¡¢4ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØCDTV ¥é¥¤¥Ö¡ª ¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢½Ð±é»þ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¾®Àî¤È¾®¿¹¤¬ÇµÌÚºä46¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤Ã¤Æ¤«¤µ¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï²ì´îÍÚ¹á¤¬¡Ö¤Ã¤Æ¤«¤µ¡¢2¿Í¤¹¤´¤¯¤Í¡©¡×¤È¶ÊÌ¾¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À°ì¸À¤Ç¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ì¥Ã¥¥ì¤ÇËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢²Ä°¦¤¤¤·¡¢Â©¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤âÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÇµÌÚºä46¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷nogizaka46_official¡Ë