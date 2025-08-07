¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î±þ±ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢Æ±Î½¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾¦ÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡©¡¿¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹©
¡Ø¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¡Ê¥Ä¥ë¥ê¥ó¥´¥¹¥¿¡¼/KADOKAWA¡ËÂè9²ó¡ÚÁ´17²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡34ºÐÆÈ¿È¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î¿¼ÄÅ¥±¥¤¡£·ÀÌóËþÎ»´Ö¶á¤Î»Å»ö¤È¡¢7Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë·ëº§¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤Èà»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤àÆü¡¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤È¤¢¤ë²¼ÃåÅ¹¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²¼Ãå¤È½Ð¹ç¤¤¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÆ°¤»Ï¤á¤ë¡¼¡¼¡£¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ö½Ð²ñ¤¤¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¡Ø¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡34ºÐÆÈ¿È¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î¿¼ÄÅ¥±¥¤¡£·ÀÌóËþÎ»´Ö¶á¤Î»Å»ö¤È¡¢7Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë·ëº§¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤Èà»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤àÆü¡¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤È¤¢¤ë²¼ÃåÅ¹¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²¼Ãå¤È½Ð¹ç¤¤¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÆ°¤»Ï¤á¤ë¡¼¡¼¡£¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ö½Ð²ñ¤¤¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¡Ø¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª