ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡¢¡È¿åÃå¡É¤ÇÌ¼¤¿¤Á¤È³¤¤Ø¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¼«Ëý¤Î¥Þ¥Þ¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤¬¡¢7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡¢¡È¿åÃå¡É¤Ç¥Ó¡¼¥ÁËþµÊ¡¡¥Í¥Ã¥È¾×·â¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ê4Ëç¡Ë
¡¡2010Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦FUJIWARA¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤È·ëº§¡¢2»ù¤ÎÊì¤Ë¤È¤Ê¤ê¡¢2019Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ëÌÚ²¼¡£SNS¤Ë¤ÏÌ¼¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖËèÇ¯¹±Îã¤À¤¡¤¡¤¤¤¹¤¤Ê²¼ÅÄ¤Î³¤¡¡½éÆü¤Î½Ð¤âÆ±¤¸³¤´ß¤Ç¸«¤Æ¤ë¡¡ÀÎ¤«¤é³¤¥×¡¼¥ë¤Ï»×¤¤ÀÚ¤êÍ·¤Ó¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤¿¤Ã¤×¤êÆü¾Æ¤±»ß¤á¡¡´éÌÌÅÉ¤ê¤¿¤°¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ì¼¤¿¤Á¤È¥Ó¡¼¥Á¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£
¡¡Çò¤Î¿åÃå¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¼«Ëý¤Î¥Þ¥Þ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÌÚ²¼¤ÏÌ¼¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏÊì¿Æ¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤Æüµ¢¤êÃÆ´Ý²¼ÅÄ³¤´ß¥Ç¥·¥¿¡×¡Ö¥Æ¥ó¥È¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¡Í¥¤·¤¤¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÇÍ¥¤·¤¯¾ù¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿¥¤¥±¤Æ¤ë¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¡Çs¤Î³§¤µ¤ó¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@yukina1204xoxo¡Ë
