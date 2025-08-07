¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù·àÃæ¥Ð¥ó¥É¡¦TENBLANK¤Î¡ÖÀûÎ§¤È·ë¾½¡×MV¸ø³«¡¡ºî»ì¤ÏRADWIMPS¡¦ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº
¡¡Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Î·àÃæ¥Ð¥ó¥É¡¦TENBLANK¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¡ÖÀûÎ§¤È·ë¾½¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢RADWIMPS¤ÎÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤¬ºî»ì¡¢ºî¶Ê²È¤ÎÈôÆâ¾Âç¤¬ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢7·î31Æü¤ËÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGlass Heart¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥É¥é¥ÞÆâ¤Î¥·¡¼¥ó¤È¥ê¥ó¥¯¡ªTENBLANK¡ÖÀûÎ§¤È·ë¾½¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Ï¡¢¼ãÌÚÌ¤À¸¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ÀÄ½Õ²»³Ú¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¼ç±é¤Ïº´Æ£·ò¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ó¥É¡¦TENBLANK¤Ï¡¢º´Æ£±é¤¸¤ëÆ£Ã«Ä¾µ¨¡ÊÅ·ºÍ²»³Ú²È¡Ë¡¢µÜºêÍ¥±é¤¸¤ëÀ¾¾ò¼ë²»¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡¿Âç³ØÀ¸¥É¥é¥Þ¡¼¡Ë¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ±é¤¸¤ë¹â²¬¾°¡ÊÅØÎÏ²È¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡Ë¡¢»ÖÂº½ß±é¤¸¤ëºäËÜ°ì»ê¡Ê²»³Ú¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀûÎ§¤È·ë¾½¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç¤â¾ÝÄ§Åª¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë±«¤Î¥·¡¼¥ó¤ä¡¢Æ£Ã«¤¿¤Á4¿Í¤¬µåÂÎ¤ÎÃæ¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿±ÇÁüÈþ¤¬ºÝÎ©¤Ä»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGlass Heart¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÌîÅÄ¡¢Yaffle¡¢Àî¾åÍÎÊ¿¡Ê[Alexandros]¡Ë¡¢À¶Îµ¿Í¡¢ÂÀ»Ö¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¡£7·î31Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢8·î1Æü¤Ë¤ÏCD¤È¤·¤Æ¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£Apple Music¤Ç1°Ì¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç4°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÆüÈæÃ«Ìî³°²»³ÚÆ²¤Ç¤Î½é¥é¥¤¥Ö¤ÎÎ¢Â¦¤ò¼ý¤á¤¿±ÇÁü¡ÖBehind The FIRST LIVE¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ÈTENBLANK¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡ßTOWER RECORDS CAFE¡Ù¤â¡¢É½»²Æ»Å¹¤ª¤è¤ÓÂçºå¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£Å¹¤Ç³«ºÅÃæ¡£·àÃæ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤äÁõ¾þ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ºîÉÊ¤ÎÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤ÏNetflix¤Ë¤ÆÁ´À¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£¥É¥é¥Þ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
