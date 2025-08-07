Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤ÈÉðÂº¤Ïµ×¡¹¤ËÂÐÌÌ¤¹¤ë¤Î¤«!?¡¡ÏÃÂêºî¡Ø¥È¥â¥À¥Á100¿Í¤è¤Ù¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤â¤Ë½Ð±é¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡Prime Video¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¾Þ¶â1²¯±ß¤Î¿ÍÌ®¡õ¿ÍË¾¥Ð¥È¥ë ¥È¥â¥À¥Á100¿Í¤è¤Ù¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤¬º£·î1Æü¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢»Â¿·¤Ê´ë²è¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¤Î½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥²¥¹¥È¡á¥È¥â¥À¥Á¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢³ÊÆ®µ»¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢2022Ç¯6·î¤Î¡ØTHE MATCH 2022¡Ù¤ÇÂÐÀï¤·¤¿Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤ÈÉðÂº¤ÎÌ¾Á°¤¬¤È¤â¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅ·¿´¡¢ÉðÂº¡¢¤µ¤é¤Ë¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¤â¡Ä¡Ø¥È¥â¥À¥Á100¿Í¤è¤Ù¤ë¤«¤Ê¡©¡×Í½¹ð
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¡¢3¿Í¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ê²Ï¹ç°ê¿Í¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢Matt¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢À©¸Â»þ´ÖÆâ¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥È¥â¥À¥Á¤ò½¸¤á¤¿¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬1²¯±ß¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¼«¤é¤Î¿ÍÌ®¤ò³èÍÑ¤·Í§Ã£¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤¬¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¡£ÈÖÁÈ¤Î¼ñ»Ý¤ä¾ðÊó¤Ï°ìÀÚ¸À¤¨¤º¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥È¥â¥À¥Á¤¿¤Á¤¬²¿¤ÎÀâÌÀ¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»¦É÷·Ê¤ÊÉô²°¤ÇÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥²¡¼¥à¼çºÅ¼Ô¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡¦Àß³ÚÅý¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ë¤Ë¤è¤ëÍ§¾ð¤ò»î¤¹»Å³Ý¤±¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ä¥È¥â¥À¥Á¤ÏËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡»öÁ°¾ðÊó¤äÍ½¹ðÊÔ¤ÇÅ·¿´¤ÈÉðÂº¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³ÊÆ®µ»¥Õ¥¡¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆüËÜÃæ¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¡È±¿Ì¿¤Î°ìÀï¡É¤ÇÂÐÀï¤·¤¿2¿Í¤¬¡¢Æ±¤¸Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂÐÌÌ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¸ø¤Ë¤Ï»î¹ç¸å¤Ë2¿Í¤¬ÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÉðÂº¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë³ÊÆ®µ»³¦¤Ë¤¤¤ë´Ö¤Ï2¿Í¤¤ê¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²ñ¤¦¤Î¤Ï°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÇÂÐÌÌ¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÈÖÁÈ¤Î¥ë¡¼¥ë¾å¡¢¤¤¤Ä¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¸«¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÇÛ¿®³«»ÏÄ¾¸å¤ËÁáÂ®¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÈÖÁÈ³µÍ×¤Ë¡Ö6¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤¿¤á¡¢2¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿ÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¸«»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤êÁá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç1¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é30Ê¬¤Ç¡¢Matt¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥È¥â¥À¥Á¤È¤·¤ÆÉðÂº¤¬Éô²°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡³ÊÆ®µ»¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÅ·¿´¤Ï¤¯¤ë¤Î¤«¡ª¡×¤È°ìµ¤¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉðÂº¤Ï¤³¤Î¼ýÏ¿Æü¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Âç²ñ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÚºß»þ´Ö¤ï¤º¤«20Ê¬¤ÇÉô²°¤ò½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢3Ç¯Á°¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÅ·¿´¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ2¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¡¢ºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ÏÉðÂº¤¬¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¸½Ìò¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¤¦¤Á¤Ë¤½¤Îµ¡²ñ¤ÏË¬¤ì¤ë¤Î¤«¡£
