¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û½é½Ð¾ì¡¦±ÃÌÀ¤¬½éÀïÇÔÂà¡¡±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤º
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£³Æü¡¡¢¦£±²óÀï¡¡ÄÅÅÄ³Ø±à£µ£Ø¡½£´±ÃÌÀ¡á±äÄ¹£±£²²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡Ê£·Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡½é½Ð¾ì¤Î±ÃÌÀ¤¬±äÄ¹£±£²²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎÇ®Àï¤ÎËö¡¢ÇÔÀï¡££²²óÀï¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é¼ºÅÀ¤·£´²ó¤Þ¤Ç£±¡½£³¤È£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤â¡¢£µ²ó¤ËÅ¬»þÂÇ¤Èµ¾Èô¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£ÃæÈ×°Ê¹ß¤ÏÎ¾¼ÔÌµÆÀÅÀ¤Î¹¶·â¤¬Â³¤¡¢»î¹ç¤Ï±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ø¡££±£±²ó¤ËÅÄ¸ýÎËÊ¿Åê¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬°ì»þ¾¡¤Á±Û¤·¤Î±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤âÄ¾¸å¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢£±£²²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÅê¼ê¤Î°Á÷µå¤Î´Ö¤ËÆóÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬ËÜÎÝÀ¸´Ô¡£¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡±ÃÌÀ¤Ï½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£²ÖºéÆÁ±É¤ä±ºÏÂ³Ø±¡¤Ê¤É¤Î¶¯¹ë¹»¤¬¤½¤í¤¦ºë¶ÌÂç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¤¬¡¢ÄÅÅÄ³Ø±à¤òÁê¼ê¤Ë£±²óÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£