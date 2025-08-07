º´Æ£ÛÙÎ¤¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¾Ð´é¤«¤é°ìÊÑ¢ª¥â¡¼¥É¤ÇÂç¿Í¤ÊÉ½¾ð
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Îº´Æ£ÛÙÎ¤¤¬¡¢8ÆüÈ¯Çä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Øar¡Ù9·î¹æ¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ªº´Æ£ÛÙÎ¤¡¢35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¾×·â¤Î¡È¥³¥¹¥×¥ì¡É»Ñ
¡¡º´Æ£¤Ï¡¢Ëè·î°Û¤Ê¤ëÆ´¤ì¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥ê¥¢¥¹¤ÊÆü¡×¤ËÅÐ¾ì¡£BALENCIAGA¤ÎºÇ¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¾Ð´é¤Îº´Æ£¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡¢¥â¡¼¥É¤ÇÂç¿Í¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ø¥¢ÆÃ½¸¹æ¤È¤Ê¤ëÆ±¹æ¤ÎÉ½»æ¤ÏÇÐÍ¥¡¦µÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬Ã´Åö¡£¥Ø¥¢¥±¥¢¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¦¥á¥¤¥¯¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ªº´Æ£ÛÙÎ¤¡¢35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¾×·â¤Î¡È¥³¥¹¥×¥ì¡É»Ñ
¡¡º´Æ£¤Ï¡¢Ëè·î°Û¤Ê¤ëÆ´¤ì¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥ê¥¢¥¹¤ÊÆü¡×¤ËÅÐ¾ì¡£BALENCIAGA¤ÎºÇ¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¾Ð´é¤Îº´Æ£¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡¢¥â¡¼¥É¤ÇÂç¿Í¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ø¥¢ÆÃ½¸¹æ¤È¤Ê¤ëÆ±¹æ¤ÎÉ½»æ¤ÏÇÐÍ¥¡¦µÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬Ã´Åö¡£¥Ø¥¢¥±¥¢¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¦¥á¥¤¥¯¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆÏ¤±¤ë¡£