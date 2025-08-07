&TEAM¡¦K¡¢¡ØCOLOR OF &TEAM¡ÙºÇ½ª²ó¤ËÅÐ¾ì¡¡¡É¥Ö¥é¥Ã¥¯¡É¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿§µ¤ÇúÈ¯¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¤ÎK¤¬¡¢8ÆüÈ¯Çä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Øar¡Ù9·î¹æ¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ©¸«¤»¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤Ç±ð¤á¤¤¢¤Õ¤ì¤ëµÈ²¬Î¤ÈÁ
¡¡¡ØCOLOR OF &TEAM¡Ù¤ÎÏ¢ºÜºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ë9²óÌÜ¤Ï¡¢±ð¤ä¤«¤ÇÉÊ¤ËËþ¤Á¤¿K¤¬Ã´Åö¡£¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ä¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¿§µ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ø¥¢ÆÃ½¸¹æ¤È¤Ê¤ëÆ±¹æ¤ÎÉ½»æ¤ÏÇÐÍ¥¡¦µÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬Ã´Åö¡£¥Ø¥¢¥±¥¢¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¦¥á¥¤¥¯¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆÏ¤±¤ë¡£
