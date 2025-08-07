ÅÚÃÏ¤Î¼èÆÀ·èÄê¤ÈÈ¯É½¡Ä¥È¥è¥¿¤¬ËÅÄ»ÔÆâ¤Ë¿·¤¿¤Ê¼ÖÎ¾¹©¾ì¤ò·úÀß¤Ø 2030Ç¯Âå½é¤á¤´¤í¤«¤é¤Î²ÔÆ¯¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï2025Ç¯8·î7Æü¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤ÎÄçÊõÄ®¼þÊÕ¤Ë¼ÖÎ¾¹©¾ì¤ò·úÀß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÚÃÏ¤Î¼èÆÀ¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2030Ç¯Âå½é¤á¤´¤í¤«¤é¤Î²ÔÆ¯¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¸»º¼Ö¼ï¤Ê¤É¤Ïº£¸å¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢7Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè1»ÍÈ¾´ü¤Î·è»»¤Ï¡¢ËÜ¶È¤ÎÌÙ¤±¤ò¼¨¤¹±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù10.9¡ó¸º¾¯¡¢½ãÍø±×¤Ï36.9¡ó¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÄÌ´ü¤Î¶ÈÀÓ¤â±Ä¶ÈÍø±×¤ÇÁ°Ç¯¤«¤é6000²¯±ß¤Î¸º¾¯¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£