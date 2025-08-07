¾¾²¼Þ«Ê¿¡¡·ëº§È¯É½¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¡¡½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤Ë¾Ð´é¤Ç²ñ¼á¡¡½é¥«¥ó¥Ì¤Ï¡Öµã¤¯°ìÊâ¼êÁ°¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ê38¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡Ê9·î5Æü¸ø³«¡¢´ÆÆÄÀÐÀî·Ä¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£27Æü¤Î·ëº§È¯É½¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¡£¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þºî²È¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í»á¤ÎÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤¬¸¶ºî¡£1950Ç¯Âå¤ÎÄ¹ºê¤È80Ç¯Âå¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»þÂå¤È¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¸òºø¤¹¤ë¡Èµ²±¡É¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡¾Ð´é¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿¾¾²¼¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÏÂè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¡Ö¤¢¤ë»ëÅÀ¡×ÉôÌç¤Ç¸ø¼°¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¾¾²¼¤Ï½é»²²Ã¤Î¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤ò¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²óÁÛ¡£¼ç±é¤Î¹À¥¤¹¤º¤Ë¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¡¼¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÇï¼ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»þ¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢µã¤¯°ìÊâ¼êÁ°¡£¤Ç¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤é¤¹¤ó¤Ã¤Æô¥¡¹¤·¤¤¤ª´é¤ÇÇï¼ê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ò¤È¤ê¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤Ã¤È¤³¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾²¼¤Ï¹À¥±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ×¤ÇÀïÁè¤Ç¿´¿È¤È¤â¤Ë½ý¤òÉé¤Ã¤¿½ïÊýÆóÏº¤ò±é¤¸¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿È¤È¤·¤Æ¤òÆóÏº¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âà¾ì»þ¤Ëµ¼Ô¤«¤é¡Ö¾¾²¼¤µ¤ó¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤Ç²ñ¼á¡£º¸¼êÌô»Ø¤Ë»ØÎØ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½ª»Ï¹¬¤»¤½¤¦¤Ê½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾²¼¤Ï27Æü¤ËSNS¤Ê¤É¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¹À¥¤¹¤º¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢»°±ºÍ§ÏÂ¡¢ÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£