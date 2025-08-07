£Ó£Å£Ö£Å£Î£Ô£Å£Å£Î¡¦£È£Ï£Ó£È£É¡õ£×£Ï£Ï£Ê£É¡¢½é¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë£´Ëü¿Í¡¡£¹·î¤ËÆþÂâ¹µ¤¨¡Ö¸µµ¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¡Ö£Ó£Å£Ö£Å£Î£Ô£Å£Å£Î¡×¤Î£È£Ï£Ó£È£É¡¢£×£Ï£Ï£Ú£É¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£È£ø£×¡×¤¬£·Æü¡¢£Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç½é¤ÎÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£±£·Ç¯¤Ë£Ó£Å£Ö£Å£Î£Ô£Å£Å£Î¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Ô£Å£Å£Î¡¤¡¡£Á£Ç£Å¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡Ö£Â£ò£é£î£ç¡¡£É£ô¡×¤Ç¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤òÈ¯É½¤·¡¢º£²óÌó£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ïº£Ç¯£³·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö£Â£Å£Á£Í¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Ö£¹£¶£å£ò£ó¡×¤äÌ¤È¯É½¶Ê¡Ö£Ã£ï£ð£ù¡õ£Ð£á£ó£ô£å¡×¤Ê¤É¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸£Ö£Ô£Ò¤ò¸ò¤¨¤¿¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¹½À®¡££²Æü´Ö¤Ç£´Ëü¿Í¤Î£Ã£Á£Ò£Á£Ô¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡£È£Ï£Ó£È£É¤Ï¡Ö´¨¤¯¤Æ¤â½ë¤¯¤Æ¤â¡¢£Ã£Á£Ò£Á£Ô¤Î°¦¤ÎÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡££²¿Í¤Ï£¹·î¤ËÆþÂâ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£È£Ï£Ó£È£É¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë£±£°Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£³§¤µ¤ó¤Î°¦¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â£Ã£Á£Ò£Á£Ô¤ÎºÇ¹â¤ÇºÇ¸å¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£×£Ï£Ï£Ú£É¤â¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¿´¶¯¤¯³èÆ°¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤´¿´ÇÛ¤Ê¤¯¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¡Ö¤¹¤°¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¤¹¤°Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈºÆ²ñ¤òÌóÂ«¡££Ó£Å£Ö£Å£Î£Ô£Å£Å£Î¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÈäÏª¤·¸ø±é¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£