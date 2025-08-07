Xiaomi¤µ¤ó¡¢ºÇ¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡Ö15 Ultra¡×¤¬¤Û¤Ü2Ëü±ß°ú¤¤ÇÎÉ¤¤¤Î¡©
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î1Æü(¶â)9»þ¤«¤é8·î10Æü(Æü)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡ÖÊë¤é¤·±þ±ç¥µ¥Þ¡¼SALE¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£
¸½ºß¡¢¥é¥¤¥«¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥¯¥¢¥Ã¥É¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢Xiaomi¡Ê¥·¥ã¥ª¥ß¡Ë¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖXiaomi 15 Ultra¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥«¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥¯¥¢¥Ã¥É¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¥·¥ã¥ª¥ß¤Î¥¹¥Þ¥Û¡ÖXiaomi 15 Ultra¡×¤¬10¡ó¥ª¥Õ¡ª
¥é¥¤¥«¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥¯¥¢¥Ã¥É¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢Xiaomi¡Ê¥·¥ã¥ª¥ß¡Ë¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖXiaomi 15 Ultra¡×¤¬10¡ó¥ª¥Õ¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤¹¡£
¡ÖXiaomi 15 Ultra¡×¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¸½¹Ô¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£Snapdragon 8 Elite¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤òÅëºÜ¤·¡¢Á°À¤ÂåSnapdragon 8 Gen 3¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆCPUÀÇ½¤ò45%¡¢GPUÀÇ½¤ò44%¸þ¾å¡£¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ÈÆü¾ï¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ýÂ³»þ´Ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÎ¾Î©¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ìó25»þ´Ö¤ÎÆ°²èºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¤ÊÂçÍÆÎÌ5410mAh ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¡£Xiaomi Surge¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬Ä¹»þ´Ö¤Î¶îÆ°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ë2²¯²èÁÇ¤ÎÄ¶Ë¾±ó¥«¥á¥é¤Ç¡¢±ó¤¯¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤â¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁ¯ÌÀ¤Ë
¡ÖXiaomi 15 Ultra¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥«¥«¥á¥é¼Ò¤ÎºÇ¹âÊö¤ÎLEICA VARIO-SUMMILUX¸÷³Ø¥ì¥ó¥º¤òºÎÍÑ¡£2²¯²èÁÇÄ¶Ë¾±ó¥«¥á¥é1/1.4¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥»¥ó¥µ¡¼¤ÈFÃÍ2.6¤Î¹Ê¤ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇXiaomi 14 Ultra¤è¤ê¤â136¡óÂ¿¤¯¤Î¼õ¸÷ÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¡¢»£±Æµ÷Î¥¤äÌÀ°Å´Ä¶¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ìë·Ê¤ä¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä»¤ä·î¤È¤¤¤Ã¤¿±óµ÷Î¥»£±Æ¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤¹ËüÇ½¤µ¤Ç¡¢¤â¤Ï¤ä¥¹¥Þ¥Û¥«¥á¥é¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖXiaomi 15 Ultra¡×¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥ê¥¥Ã¥É¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¡¢»ý¤Á¿´ÃÏ¤â»È¤¤¿´ÃÏ¤âÈ´·²¡£¿··¿3200nitsÄ¶¹âµ±ÅÙ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤Æü¸÷¤Î²¼¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤HDR¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¡ä¡äXiaomi¡Ê¥·¥ã¥ª¥ß¡Ë¤Î¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤ò¸«¤ë
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯8·î7Æü17»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Source:¡ÖÊë¤é¤·±þ±ç¥µ¥Þ¡¼SALE¡×