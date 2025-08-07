Ï¯Êó¡ª º£Ç¯¤Î¤ªËß¤âETC¿¼Ìë³ä°ú¤¬·ÑÂ³¡£¤·¤«¤·º£²Æ¤¬ºÇ¸å¤«¤â¡Ä
¤ªËß¤Î¡ÖÂçÉý¿¼Ìë³ä¡×¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ëº£²Æ¤¬ºÇ¸å¤«¤â¡Ä¡£
Íè¤ë¤¾Íè¤ë¤¾¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢ETC¡Ê¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¼«Æ°ÎÁ¶â¼ý¼õ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Î¡Ö¿¼Ìë³ä°ú²þÀµ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯£¸·î¸½ºß¡¢²þÀµ»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¡Ö¿¼Ìë³ä°ú¤Î²þÀµ¡×¡¢¼Â»Ü»þ´ü¤¬Æó²ó¤â±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½é¤Ï¡Ö2025Ç¯3·î¤Ë²þÀµ¡×¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢NEXCO¤Îºî¶È¤ÎÃÙ±ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö2025Ç¯7·î¤Ë²þÀµ¡×¤È°ì²óÌÜ¤Î±ä´ü¤òÈ¯É½¡Ê2024Ç¯12·î25Æü¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯£´·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿NEXCOÃæÆüËÜ´ÉÆâ¤ÎETC¾ã³²¤Î¸¶°øµæÌÀ¤äºÆÈ¯ËÉ»ßºö¸¡Æ¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Æó²óÌÜ¤Î±ä´ü¤òÈ¯É½¡Ê2025Ç¯5·î28Æü¡Ë¡£²þÀµ»þ´ü¡ÖÌ¤Äê¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ªËß»þ´ü¤Ï¡Ö¿¼Ìë³ä°ú¡×¤ËÍê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤
¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎETC¡Ê¼«Æ°ÎÁ¶â¼ý¼õ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë³ä°ú¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¼Ìë³ä°úµÙÆü³ä°úÊ¿ÆüÄ«Í¼³ä°ú
¸òÄÌ½¸Ãæ¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢ËèÇ¯¤ªËß¤Î»þ´ü¡Ê2025Ç¯¤Ï8·î9Æü¡Á11Æü¡¢16Æü¡¢17Æü¡Ë¤Ï2.¤ÎµÙÆü³ä°ú¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªËß»þ´ü¤Ï¡¢1.¿¼Ìë³ä°ú¤È3.Ê¿ÆüÄ«Í¼³ä°ú¤·¤«Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢³ä°úÉý¤¬3³ä¤ÈÂç¤¤¤¡¢¿¼Ìë³ä°ú¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¦¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿¼Ìë³ä°ú¤¬ÂçÉý¤Ë²þÀµ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Öº£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢¤â¤¦ÂçÉý¤Ê¿¼Ìë³ä¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÈÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Æó²óÌÜ¤Î±ä´ü¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÏ¯Êó¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤Î²þÀµ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½¾õ¤Ï¡¢¸áÁ°0»þ¡Á4»þ¤Ë¹âÂ®¾å¤Ë¤¤¤ì¤Ð¥ª¡¼¥ëOK
¸½¾õ¤Î¿¼Ìë³ä°ú¤Ï¡¢Ê¿ÆüµÙÆüÌä¤ï¤ºËèÆüÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë³ä°ú¤Ç¡¢¼Ö¼ï¤òÌä¤ï¤º¡¢¸áÁ°0»þ¡Á4»þ¤Î´Ö¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¤È¹âÂ®Âå¤¬30¡ó³ä°ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¬ÍÑ¾ò·ï¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¹âÂ®¤ÎÆþ¸ý¤«½Ð¸ý¤òÄÌ²á¤¹¤ëºÝ¡¢¸áÁ°0»þ¡Á4»þ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð³ä°ú¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÅ¬ÍÑ¤¬½ª¤ï¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î¸áÁ°3»þ59Ê¬¤Ë¹âÂ®¤Ë¾è¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀè¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â30¡ó¥ª¥Õ¤Ë¡£µÕ¤Ë¹âÂ®¤ò¹ß¤ê¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¿»þ¤Ë¾è¤í¤¦¤È¤â¹ß¤ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¸áÁ°0»þ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÄ¶¤¨¤ì¤ÐOK¡£¸áÁ°0»þ¡Á4»þ¤Î´Ö¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢Á´¹ÔÄø¤¬30¡ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¼¯»ùÅçIC¤«¤éÃæ¹ñ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¢Ì¾¿À¹âÂ®¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÅìµþIC¤Þ¤ÇÁö¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÅìµþÎÁ¶â½êÄÌ²á¤¬¸áÁ°0»þ¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÄÌ¾ï2Ëü7510±ß¤Î¹âÂ®Âå¤¬30¡ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢1Ëü9260±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¡£
ÅìµþIC¤ò¹ß¤ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¡¢¸á¸å11»þ59Ê¬¤À¤È2Ëü7510±ß¤Ç¡¢1Ê¬¸å¤Î¸áÁ°0»þ¤À¤È1Ëü9260±ß¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¸áÁ°0»þ²á¤®¤Ë¹ß¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¯¡¢ÅìµþIC¤Î¼êÁ°¤Ç¤ÏËÜÀþ¾å¤Ë¡Ö¸áÁ°0»þÂÔ¤Á¡×¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Çº£²ó¤Î¡Ö²þÀµ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
²þÀµ¸å¤Ï¡¢¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°5»þ¤ÎÁö¹Ô¶è´Ö¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡¢²þÀµ¸å¤Î¡Ö¿·¡¦¿¼Ìë³ä°ú¡×¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ä°úÎ¨¤Ï¸½¾õ¤ÈÆ±¤¸¤¯3³ä¤Ç¡¢Å¬ÍÑ»þ´Ö¤Ï¸á¸å10»þ¤«¤é¸áÁ°5»þ¤Þ¤Ç¤È¡¢3»þ´Ö¤â¿¤Ó¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ž¢¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÎÁö¹ÔÊ¬¤Î¤ß¤¬³ä°úÂÐ¾ÝŽ£¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¸½¾õ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î»þ´ÖÆâ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹âÂ®¾å¤Ë¤¤¤ì¤ÐÁ´¶è´Ö³ä°úÂÐ¾Ý¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î»þ´ÖÆâ¤ËÁö¤Ã¤¿¶è´Ö¤À¤±¤¬³ä°úÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
³ä°úÊýË¡¤â¡¢ÎÁ¶â½ê¤Ç¤Î³ä°úÅ¬ÍÑ¤«¤é¡¢¸åÆü´Ô¸µ·¿¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ETC¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤¿¤ÏETC¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢¸åÆü¡¢´Ô¸µ³Û¤È¤·¤Æ³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë²þÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡Ä
ICÁ°¤Ç¤Î³ä°úÂÔ¤Á½ÂÂÚ¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Í¸ú¤Ê²þÀµ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤à°ìÈÌ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³ä°úµ¡²ñ¤¬¸º¤ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤ÎÂ¿¤¤²þÀµ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¡£
ÆóÅÙ¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»°ÅÙ¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Î¤ªËß¤Ë¤Ï¿·¡¦¿¼Ìë³ä°ú¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÇ»¸ü¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤ÎÂç·¿³ä°ú¤Î²Æ¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¿¼Ìë³ä°ú¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
