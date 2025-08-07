¡Ú¿·Ì¾¾Î¡Û¡ÖÀ¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¿·´Û¡×¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¡© Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ò²ò¾Ã¡ª11·î¤«¤é¡ÖËÌ¶å½£¥á¥Ã¥»¡×¤Ë
¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Ê¤É¤¬³«¤«¤ì¤ëËÌ¶å½£»Ô¤Î¡ÖÀ¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì ¿·´Û¡×¤ÎÌ¾¾Î¤¬¡ÖËÌ¶å½£¥á¥Ã¥»¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÉðÆâ»ÔÄ¹¤Ï7Æü¡¢ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡ÖÀ¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì ¿·´Û¡×¤Î¿·¤·¤¤Ì¾¾Î¤¬¡ÖËÌ¶å½£¥á¥Ã¥»¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÉðÆâ»ÔÄ¹
¡ÖËÌ¶å½£¥á¥Ã¥»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ã»¤¯¤Æ¡¢³Ð¤¨¤ä¤¹¤¯¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¡×
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡ÖÀ¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì ¿·´Û¡×¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Ê¤É¤Î²ñ¾ì¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÜÀßÌ¾¤Ë¡ÖËÌ¶å½£¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢³«ºÅÃÏ¤ÎÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤µ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Ï¤³¤È¤·4·î¤«¤é¿·¤¿¤ÊÌ¾¾Î¤ò¸øÊç¤·¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿792·ï¤Î¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖËÌ¶å½£¥á¥Ã¥»¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤Ì¾¾Î¤Ï¡ÖËÌ¶å½£¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¤³¤È¤·11·î15Æü¤«¤é±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£