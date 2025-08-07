¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÄÅÅÄ³Ø±à¤¬±äÄ¹12²óTB¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç6Ç¯¤Ö¤êÇòÀ±¡ªÃíÌÜº¸ÏÓ¡¦·¬»³ÚèÂÀÏ¯¤Î138µå¤¬Êó¤ï¤ì¤¿
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè3Æü¡¡1²óÀï¡¡ÄÅÅÄ³Ø±à£µ¡½£´±ÃÌÀ¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÄÅÅÄ³Ø±à¡¦·¬»³ÚèÂÀÏ¯Åê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î133µå¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡3¡½1¥ê¡¼¥É¤Î5²ó¡¢ÃíÌÜº¸ÏÓ¤¬Áê¼êÂÇÀþ¤ÎÈ¿·â¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â·¬»³¤ÏÇ´¤Ã¤¿¡£
¡¡8²ó¤Ë¤Ï2»à¤«¤éÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢6ÈÖ¡¦¹âÌî¤òÄ¾µå¤Ç»°¥´¥í¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡±äÄ¹10²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡ÊTB¡Ë¤âÀè¹¶¤Î±ÃÌÀ¤Ë2»à»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢131¥¥í¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤â±äÄ¹10²óTB¤Î¹¶·â¤ÇÊ»»¦ÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÌµÆÀÅÀ¡£
¡¡±äÄ¹11²óTB¤ÏÀè¤Ë1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¡¢1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡±äÄ¹12²óTB¤Ï¡Ö0¡×¤ÇÍÞ¤¨¤¿·¬»³¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¥¨¡¼¥¹¤¬ËÊ¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇÀþ¤¬Ê³µ¯¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÄÅÅÄ³Ø±à¤Î¾¡Íø¤Ï2019Ç¯²Æ°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¡£