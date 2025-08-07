¼«Æ°¼ÖÂç¼ê7¼Ò¤Ç2.6Ãû±ß¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤¬¾Ã¼º¤Î¸«ÄÌ¤·¡Ä¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¼õ¤±¡¡15¡ó°ú¤²¼¤²Àè±ä¤Ð¤·¤Ç±Æ¶Á³ÈÂç¤Î¶²¤ì
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¼«Æ°¼ÖÂç¼ê7¼Ò¤Îº£Ç¯ÅÙ¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤¬Ìó2Ãû6000²¯±ß¾Ã¼º¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¼«Æ°¼ÖÂç¼ê7¼Ò¤Ï7Æü¤Þ¤Ç¤Ë2025Ç¯4·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤Î·è»»¤òÈ¯É½¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤ëº£Ç¯ÅÙ1Ç¯´Ö¤Î±Æ¶Á¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥È¥è¥¿¤Ï±Ä¶ÈÍø±×¤¬1Ãû4000²¯±ß²¡¤·²¼¤²¤é¤ì¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï4500²¯±ß¡¢Æü»º¤Ï3000²¯±ß¤Ê¤É¤È¤½¤ì¤¾¤ì±Æ¶Á³Û¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÆüÊÆÎ¾À¯ÉÜ¤ÏÆüËÜ¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤ò27.5¡ó¤«¤é15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Â¿¤¯¤Î¼Ò¤¬º£·î¤«¤é´ØÀÇ¤¬15¡ó¤Ë¤Ê¤ëÁ°Äó¤Ç¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤²¼¤²¤¬Àè±ä¤Ð¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë±Æ¶Á¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£