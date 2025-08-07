ÂçÊ¬¥Ð¥¹¤Ï2025Ç¯10·î¤«¤éÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Î±¿ÄÂ¤òÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃÍ¾å¤²Éý¤ÏºÇÂç¤Ç50±ß¤Ç¤¹¡£

ÂçÊ¬¥Ð¥¹¤Ï7Æü¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Î±¿ÄÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2025Ç¯10·î¤«¤éÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÍ¾å¤²Éý¤Ï¡¢10±ß¤«¤é50±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÂçÊ¬¥Ð¥¹¤Ï2024Ç¯3·î¡¢Ç³ÎÁÈñ¤Î¹âÆ­¤ä±¿Å¾»Î¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿Í·ïÈñ¤ÎÁý²Ã¤òÍýÍ³¤Ë¤ª¤è¤½30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±¿ÄÂ¤òÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢Êª²Á¤Î¹âÆ­¤ä±¿Å¾»ÎÉÔÂ­¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ë±¿ÄÂ¤Î°ú¤­¾å¤²¤¬É¬Í×¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£