Æ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¡Ö²ÈÂ²Á´°÷¤¬¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë»ý¤Á¡×¥Õ¥¿¤È¥Ñ¥Ã¥¥ó¡È°ìÂÎ²½¡É¤Î¿åÅû¤ËÃíÌÜ
Æ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤¬²È»ö¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¿åÅû¤Ë¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¿åÅû¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¤ÈÀôÃ«À±Æà¤Á¤ã¤ó¡Ê8¡Ë¡£
Æ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¡§
½ÐÀè¤ÇÇã¤Ã¤¿°û¤ßÊª¤â¤¹¤°²¹¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤¹¤°¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÀôÃ«À±Æà¤Á¤ã¤ó¡§
³Ø¹»¤â»£±Æ¤Î»þ¤â¤¤¤Ä¤â»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤ÏÆÃ¤ËÎä¤¿¤¤¤ªÃã¤È¤«É¹¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤ì¤Æ¡£
²ÈÂ²Á´°÷¤¬¡È¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë»ý¤Á¡É¤À¤È¤¤¤¦¥ß¥¥Æ¥£¤ÏÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³³°¤·¤Æ¤³¤³³°¤·¤Æ¡¢Àö¤¦Êª¤â¥Ö¥é¥·»ý¤ÁÂØ¤¨¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤ª¼êÆþ¤ì¤¬³Ú¤Ë¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿åÅû¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤¬ÂçÊÑ¤ÊÍÍ»Ò¡£
ÄÌ¾ï¤Ï¥Ñ¡¼¥Ä¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¤Õ¤¿ÉôÊ¬¤È¥Ñ¥Ã¥¥ó¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤Ë¡¢¥ß¥¥Æ¥£¤Ï¡Ö¤³¤³¤¬ËÜÅö¤ÏÊÌ¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤³¤â¤Ê¤ó¤«¥Ð¥³¥Ã¤Æ¼è¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£