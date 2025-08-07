ÊÛÅö¡ÖÎä¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ø±ï¤Ä¤±¡Ä¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹°÷¤ËÅÚ²¼ºÂ¤ò¶¯Í×¡¢¥±¥¬¤µ¤»¤¿¤«¡¡·úÃÛ²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÂáÊá
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ÊÛÅö¤¬¡ÖÎä¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È°ø±ï¤ò¤Ä¤±¡¢Å¹°÷¤òÅÚ²¼ºÂ¤µ¤»¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·úÃÛ²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ä»Ô¹À¼ùÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀè·î¡¢Åìµþ¡¦¤¢¤¤ëÌî»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÅ¹°÷¤ÎÃËÀ2¿Í¤òÅÚ²¼ºÂ¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¡¢1¿Í¤Î¼ó¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä»ÔÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¹ØÆþ¤·¤¿ÊÛÅö¤Î¤¢¤¿¤¿¤á¤òÃÇ¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖÎä¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ø±ï¤ò¤Ä¤±¡¢¤ª¤è¤½2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ã¤ÆËä¤á¤ë¤¾¡×¡ÖÅÚ²¼ºÂ¤Ï¤³¤¦¤À¤í¡×¤Ê¤É¤È°ø±ï¤ò¤Ä¤±¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÅ¹°÷2¿Í¤ËÅÚ²¼ºÂ¤ò¶¯Í×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä»ÔÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö1¿Í¤ËÅÚ²¼ºÂ¤ò¶¯Í×¤·¤¿¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1¿Í¤Ïµ²±¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£