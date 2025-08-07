TBS NEWS DIG Powered by JNN

»²²Ã¤·¤¿¾®³ØÀ¸
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ºÛÈ½¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡×

¤­¤ç¤¦¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ÎË¡Äî¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÌÏµ¼ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¡£²Í¶õ¤Î¶¯Åð½ý³²»ö·ï¤òÂêºà¤Ë¤ª¤è¤½30¿Í¤¬ºÛÈ½´±¤ä¸¡»¡´±¡¢ÊÛ¸î¿Í¤ËÊ±¤·¤Æ¿³Íý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ºÛÈ½°÷¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ½·èÆâÍÆ¤ò·è¤á¤ë¡ÖÉ¾µÄ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»²²Ã¤·¤¿¾®³ØÀ¸
¡ÖÍ­ºá¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×
¡ÖÌµºá¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×

Í­ºá¤«¡¢Ìµºá¤«¡£µÄÏÀ¤ÏÇòÇ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»²²Ã¤·¤¿¾®³ØÀ¸
¡ÖÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¾­Íè¤Î¤³¤È¤â¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤·¡¢Ë¡Î§¤È¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³Ø¤Ù¤¿¤«¤é¡×
¡Ö¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×