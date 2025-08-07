¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ëÇä¤êÀè¹Ô¤â°ìÉþ¡¢ÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅ¤Ç´ðËÜ¹ç°Õ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ëÇä¤êÀè¹Ô¤â°ìÉþ¡¢ÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅ¤Ç´ðËÜ¹ç°Õ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¥É¥ëÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂ³¤«¤ºÃÍ¤òÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Àè½µËö¤Î¼å¤¤ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ºòÆü£Î£Ù»þ´Ö¤ÎÊÆ¶âÍ»Åö¶É¼ÔÈ¯¸À¤¬Áá´üÍø²¼¤²¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬°ìÃÊ¤ÎÇä¤ê°µÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤«¤éÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅ¤Ç´ðËÜ¹ç°Õ¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½àÈ÷¤ò³«»Ï¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¥É¥ëÇä¤ê¤Ï°ìÉþ¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï¡¢ÅìµþÃë²á¤®¤Î147.71¶áÊÕ¤ò¹âÃÍ¤ËÇä¤é¤ì¡¢147±ßÂæ³ä¤ì¤«¤é¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï146.69¶áÊÕ¤Þ¤Ç°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï147±ßÂæ¤ò²óÉü¡¢147.30ÉÕ¶á¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1699¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢1.17Âæ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢1.1670Âæ¤Ø¤È¾®È¿Íî¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3380¶áÊÕ¤ò¹âÃÍ¤Ë1.3360Âæ¤Þ¤Ç¾®È¿Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥ÉÁê¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö£²£°»þ¤Î±Ñ£Í£Ð£Ã·ë²ÌÈ¯É½¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£ÂÐ¥æー¥í¤Ç¤ä¤äÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡147.26¡¡EUR/USD¡¡1.1676¡¡GBP/USD¡¡1.3369
EUR/JPY¡¡171.94¡¡GBP/JPY¡¡196.85¡¡EUR/GBP¡¡0.8734
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¥É¥ëÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂ³¤«¤ºÃÍ¤òÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Àè½µËö¤Î¼å¤¤ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ºòÆü£Î£Ù»þ´Ö¤ÎÊÆ¶âÍ»Åö¶É¼ÔÈ¯¸À¤¬Áá´üÍø²¼¤²¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬°ìÃÊ¤ÎÇä¤ê°µÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤«¤éÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅ¤Ç´ðËÜ¹ç°Õ¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½àÈ÷¤ò³«»Ï¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¥É¥ëÇä¤ê¤Ï°ìÉþ¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï¡¢ÅìµþÃë²á¤®¤Î147.71¶áÊÕ¤ò¹âÃÍ¤ËÇä¤é¤ì¡¢147±ßÂæ³ä¤ì¤«¤é¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï146.69¶áÊÕ¤Þ¤Ç°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï147±ßÂæ¤ò²óÉü¡¢147.30ÉÕ¶á¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1699¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢1.17Âæ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢1.1670Âæ¤Ø¤È¾®È¿Íî¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3380¶áÊÕ¤ò¹âÃÍ¤Ë1.3360Âæ¤Þ¤Ç¾®È¿Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥ÉÁê¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö£²£°»þ¤Î±Ñ£Í£Ð£Ã·ë²ÌÈ¯É½¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£ÂÐ¥æー¥í¤Ç¤ä¤äÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡147.26¡¡EUR/USD¡¡1.1676¡¡GBP/USD¡¡1.3369
EUR/JPY¡¡171.94¡¡GBP/JPY¡¡196.85¡¡EUR/GBP¡¡0.8734