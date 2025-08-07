¡ÖÆ±¤¸»Ò¶¡¤Ê¤ó¤À¤è¡¢²ÈÂ²¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡¡°åÎÅÅª¥±¥¢É¬Í×¤Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÆü¾ïÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿Å¸¡¡ÂçÊ¬
°åÎÅÅª¥±¥¢¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Âð¤Ç²ÈÂ²¤ÈÊë¤é¤¹»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿Å¸¤¬ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿Å¸¤Ë¤Ï¡¢¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤Ê¤É¤Î°åÎÅÅª¤Ê¥±¥¢¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¼«Âð¤ÇÊë¤é¤¹»Ò¶¡¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿Å¸¤Ï°åÎÅÅª¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¿Æ¤Ê¤É¤Çºî¤ë¥µー¥¯¥ë¡Ö¤³¤³¤«¤é¡×¤¬´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤Î¤Û¤«¤Ë»ÀÁÇ¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¥Á¥åー¥Ö¤Ê¤É¼«Âð¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ï¶ñ¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥¯¥ë¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë°ÂÆ£¤µ¤ó¤â¡¢¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ëÇ¾±ê¤Ç¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ò»È¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤ÎÆá·î¤µ¤ó17ºÐ¤È¼«Âð¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÂçÊ¬¸©°åÎÅÅª¥±¥¢»ù¼Ô¤Î¿Æ»Ò¥µー¥¯¥ë¡Ö¤³¤³¤«¤é¡×°ÂÆ£ÊâÂåÉ½
¡ÖÆ±¤¸»Ò¶¡¤Ê¤ó¤À¤è¡¢²ÈÂ²¤Ê¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦½ê¤È¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¡¢°åÎÅ¥±¥¢¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤È°¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½ºß¡¢¸©Æâ¤Ë¤ÏºßÂðÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é°åÎÅÅª¥±¥¢¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»Ò¶¡¤¬250¿Í¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿Å¸¤ÏÂçÊ¬»Ô¤ÎÂçÊ¬¶ä¹Ô½¡ÎÛ´Û¤Ç8·î28Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£