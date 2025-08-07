¡ÖJRÀþ¤ò¡ÈÌ´½§¡É¤Ø±ä¿¡¢µþºå¤Ï¡È¤Á¤ç¤Ã¤È±ä¿¡É¡×¤Ç¤¤¤±¤ë!? Âçºå¤Î¡ÖÅ´Æ»¿·Àþ¡×·×²è¤¬¿ÊÅ¸
¡¡ÂçºåÉÜ¤ÈÂçºå»Ô¤Ï2024Ç¯8·î6Æü¡¢¡ÖÌ´½§¥¢¥¯¥»¥¹Å´Æ»¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥«¥¸¥Î¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿Åý¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊIR¡Ë¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ëÎ×³¤Éô¤Î¡ÖÌ´½§¡×¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹Å´Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖJRºùÅçÀþ¡×¤È¡ÖµþºåÃæÇ·ÅçÀþ¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±ä¿¤µ¤»¤ë°Æ¤ËÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ë¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ¤ÎÌ´½§±Ø¡Ê²èÁü¡§PIXTA¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î¸¡Æ¤¤Ï¡¢½¾Íè¤«¤é¹ñ¤Î¿³µÄ²ñ¤¬À°È÷¤¹¤Ù¤¤ÈÅú¿½¤·¤Æ¤¤¤¿2¤Ä¤ÎÏ©Àþ¡ÖËÌ¹Á¥Æ¥¯¥Î¥Ý¡¼¥ÈÀþ¡×¡Ê¿·ºùÅç¡ÁÉñ½§¡ÁÌ´½§¡¢4.3km¡Ë¤ª¤è¤Ó¡ÖÃæÇ·Åç¿·Àþ±ä¿¡×¡ÊÃæÇ·Åç¡ÁÀ¾¶å¾ò¡Á¿·ºùÅç¡¢6.7km¡Ë¤È¡¢¿·°Æ¤Î2Ï©Àþ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÌ¹Á¥Æ¥¯¥Î¥Ý¡¼¥ÈÀþ¤Î¡ÖÆî¥ë¡¼¥È¡×¡ÊÌ´½§¡½¥³¥¹¥â¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2025Ç¯1·î¤ËÂçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ¤Î±ä¿¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤³¤Î¶è´Ö¤¬¡¢Ì´½§¤Ø¤ÎÍ£°ì¤ÎÅ´Æ»¥¢¥¯¥»¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¸¡Æ¤Ï©Àþ¤Ï¡ÖJRºùÅçÀþ±ä¿¡×¡ÊºùÅç¡ÁÉñ½§¡ÁÌ´½§¡¢4.9km¡Ë¤È¡ÖµþºåÃæÇ·ÅçÀþ±ä¿¡×¡ÊÃæÇ·Åç¡Á¶å¾ò¡¢2.1km¡Ë¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£Ì´½§¤Ø¤ÏJRºùÅçÀþ¤ò±ä¿¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢µþºåÃæÇ·ÅçÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±ä¿Àè¤òÊÑ¤¨¡¢Âçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ¤Èºå¿À¤Ê¤ó¤ÐÀþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ë¶å¾ò±Ø¤ØÀÜÂ³¤µ¤»¤ë°Æ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¡¢Åú¿½Ï©Àþ¡Ê2Ï©Àþ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÃæÇ·Åç¡Ý¿·ºùÅç¡ÝÌ´½§¡Ë¤Ï»ö¶ÈÈñÌó3700²¯±ß¤ÇÍ¢Á÷¿Í°÷¤Ï1Æü¤¢¤¿¤êÌó6.9Ëü¿Í¤Î¤È¤³¤í¡¢¿·°Æ¤Î¡ÖJRºùÅçÀþ±ä¿¡×Æ±2850²¯±ß¡¢Ìó9.4Ëü¿Í¡¢¡ÖµþºåÃæÇ·ÅçÀþ±ä¿¡×¤ÏÆ±Ìó660²¯±ß¡¢Ìó3Ëü¿Í¤Ë¡£Î¾Ï©Àþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÆ±Ìó3510²¯±ß¡¢Ìó12.1Ëü¿Í¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¡¢Åú¿½Ï©Àþ¤Ç¤Ï1¤ò²¼²ó¤Ã¤¿ÈñÍÑÂÐÊØ±×Èñ¡ÊB/C)¤â1.1¡Á1.2¤È»î»»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºùÅçÀþ±ä¿¤Ë¤è¤ê¿·Âçºå¡½Ì´½§´Ö¤Ï¾è¤ê´¹¤¨¥¼¥í¡ÊÄ¾ÄÌÎó¼Ö¤Î¾ì¹ç¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó9Ê¬Ã»½Ì¤Î25Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþºåÃæÇ·ÅçÀþ¤Î±ä¿¤Ç¤Ï¡¢ÃæÇ·Åç¡ÁÌ´½§´Ö¤¬¶å¾ò±Ø¾è¤ê´¹¤¨¤Ç14Ê¬Ã»½Ì¤Î22Ê¬¡¢µþÅÔ¤ÎµÀ±à»Í¾ò¡ÁÌ´½§´Ö¤¬11Ê¬Ã»½Ì¤Î78Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µþºåÃæÇ·ÅçÀþ¤Î¶å¾ò±ä¿¤Ï¡Öµþºå¿ÀÅÔ»Ô·÷¤ò·ë¤Ö¿·¤¿¤ÊÅ´Æ»¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·ÁÀ®¡¢µþºå±èÀþ¤äÂçºåÅÔ¿´Éô¤È¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤ò¤Ä¤Ê¤°ÅìÀ¾¼´¤Î¶¯²½¡×¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£À°È÷¸å40Ç¯°ÊÆâ¤Î¹õ»úÅ¾´¹¤â¸«¹þ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢Í¥°Ì¤È¤µ¤ì¤¿¸¡Æ¤Ï©Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¶ÈÈñ¤ò¤µ¤é¤ËÀººº¤·¡¢·úÀß·×²è¤ä±¿¹Ô·×²è¤Ê¤É»ö¶È²½¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£