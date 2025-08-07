Æü¥Æ¥ì¡¢Àï¸å80Ç¯ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤òGPÂÓ¤Ë3ËÜÊüÁ÷¡ÖÊ¿ÏÂ¤ò²Î¤ª¤¦¡£ÀïÁè¤ò¸ì¤í¤¦¡£¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¤ò²Î¤ª¤¦¡£ÀïÁè¤ò¸ì¤í¤¦¡£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Àï¸å80Ç¯ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ò11Æü½µ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤Ç3ËÜÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ø¾¼ÏÂÊ¿À®ÎáÏÂ¡¡ÆüËÜ¿Í¤ò»Ù¤¨¤¿80Ç¯80¶Ê¡Ù(11Æü19:00¡Á)¤Ç¤Ï¡¢1945Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î80Ç¯´Ö¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤ò1Ç¯ 1¶Ê¤º¤Ä¸·Áª¡£¥¸¥ã¥º¡¢²ÎÍØ¶Ê¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¡¢J-POP¡¢¥Í¥Ã¥ÈÈ¯¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡¢SNS¤Î¥Ð¥º¶Ê¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¤È¶¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿1Ç¯1¶Ê¡¢80¶Ê¤òµ®½Å¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë²Î¾§¤ÇÁ÷¤ë¡£MC¤Ï¡¢¾¼ÏÂÂåÉ½¡¦ºæÀµ¾Ï¡¢Ê¿À®ÂåÉ½¡¦¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢ÎáÏÂÂåÉ½¡¦SixTONES¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ø¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã! ÆÃÊÌÊÔ¡¡¡È½ªËö»þ·×¡É¤òÁá¤á¤ëÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤¿¤Á¡Ù(15Æü19:00¡Á)¤Ç¤Ï¡¢Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÍÉ¤é¤®¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤ë¡ÈÀïÁè¤ÎÍ½Ãû¡É¤ò¼èºà¤·¤ÆÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈ¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬¡È¿ÍÎà¤Î½ªËö¡É¤ò¾ÝÄ§Åª¤Ë¼¨¤¹¡Ö½ªËö»þ·×¡×¡£2025Ç¯¸½ºß¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«¡È89ÉÃ¡É¡£¤¤¤Þ¡¢¤³¤Î¿Ë¤òÁá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Ë¤òÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤òÌä¤¦¡£
MC¤Ï¡¢15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÀïÁè¤ò¼èºà¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Ý¯°ææÆ¤È¡¢¸½¾ì¼çµÁ¤ò´Ó¤¯¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ËñÂÀ°ì¡£Èà¤é¼«¿È¤¬¡¢¡ÈÀïÁè¤ÎÍ½Ãû¡É¤È¤â¤ß¤Æ¤È¤ì¤ë¸½¾ì¤Ë¼èºà¤ËÆþ¤ê¡¢¤¤¤Þ¤½¤³¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¡¢ÅÁ¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤¬ÁÄÊì¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¹Åç¤òË¬¤ì¡¢ÈïÇú¤·¤¿Êý¤¿¤Á¤¬¤³¤Î80Ç¯¤ò¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¼ã¤¤À¤Âå¤¬¸ì¤ê·Ñ¤°¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£
Æ±15Æü¤Î¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù(Ëè½µ¶âÍË21:00¡Á)¤Ç¤Ï¡¢¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤òÊüÁ÷¡£ºî²È¡¦Ìîºä¾¼Ç¡¤¬¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë¼¹É®¡¢Âè58²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¹âÈª·®´ÆÆÄ¤¬ÀïÁèËö´ü¤«¤éÀï¸å¤Îº®Íð´ü¤ò14ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤È4ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÀ¸¤¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤À¡£¹âÈª´ÆÆÄ¤¬ÄÉµá¤·¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¿ï½ê¤ÇÅ°Äì¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Î¿À¸Í¤ÎÄ®¤ä¿Í¡¹¤ÎÍÍ»Ò¡¢B29¤Ë¤è¤ëÇú·â¤Î¶²¤í¤·¤µ¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¼Í¥¤âÉñÂæ¤ÈÆ±¤¸´ØÀ¾ÃÏ¶è½Ð¿È¼Ô¤«¤éÁª¤Ð¤ì¡¢¶õ½±¤ÇÊì¤òË´¤¯¤·¤¿14ºÐ¤Î¾¯Ç¯¡¦À¶ÂÀ¤ÎÀ¼¤ò±Ç²è¸ø³«Åö»þ16ºÐ¤ÎÃ¤Ì¦ÅØ¡¢4ºÐ¤ÎËå¡¦Àá»Ò¤ÎÀ¼¤òÅö»þ5ºÐ¤ÎÇòÀÐ°½Çµ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
