¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¦³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¤ÈÆüËÜ¤ÎÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡¦KT¥¦¥£¥º¤Î3¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¸òÎ®»î¹ç¤¬¡¢¥â¥ó¥¡¼¥º¤ÎËÜµòÃÏ¡¢ËÌÉô¡¦Åí±à»Ô¤Ç11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±»Ô¤ÎÄ¥Á±À¯¡Ê¤Á¤ç¤¦¤¼¤ó¤»¤¤¡Ë»ÔÄ¹¤¬6Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¡¼¥°¥ë¥¹ÂÐ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥ºÀï¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ×¤ó¤ÀºÝ¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
Åí±à»ÔÂÎ°é¶É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸òÎ®»î¹ç¤Ï»Ô¤¬¼çºÅ¡£¥â¥ó¥¡¼¥º¤¬¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥â¥ó¥¡¼¥º¤¬2019Ç¯Ëö¤ËÀµ¼°¤Ë³ÚÅ·»±²¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ÊÍè¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤ÏÂæÏÑ½Ð¿È¤ÎÍÛÇðæÆÁª¼ê¡¢²¦É§ÄøÁª¼ê¡¢é«ÀÆÁª¼ê¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ë¤Î3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡¢¿³È½¤òÌ³¤á¤¿¡£
¥â¥ó¥¡¼¥º¤Ï¡¢¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ç¤Î¥³¡¼¥Á·Ð¸³¤â¤¢¤ë¸Åµ×ÊÝ·òÆó»á¤¬ºòµ¨¤«¤é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¸µ¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÎÀî´ß¶¯»á¤â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
